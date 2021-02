Máximo Valverde se pronuncia, por primera vez, sobre la polémica de su examiga Isabel Pantoja

MADRID, 11 (CHANCE)

Máximo Valverde ha sido uno de los actores de este país que ha tenido relación con Isabel Pantoja en los años en los que ésta estaba en la gran pantalla demostrando sus dotes de interpretación, pero hace años que dejó a un lado su amistad con ella. Le hemos preguntado sobre la última polémica que ha protagonizado la tonadillera y lo cierto es que se ha sido de lo más sincero a la hora de hablar de ella.

En cuanto a cuándo dejó de tener relación con Isabel Pantoja, el artista confiesa que: "Para mí la puntilla fue cuando yo escribí la obra esta de 'mi querida Maribel', que es sobre la vida de Isabel Pantoja, entonces yo fui a Murcia a llevarle el libreto para que ella lo leyera y me contase si había algo que no le gustaba, para que no hubiera problemas, y mi sorpresa fue cuando después de la actuación que ella actuaba allí en la plaza de toros de Murcia, después de la actuación fui a verla y no me quiso recibir. Me quedé de piedra y dije, ¿qué es lo que ha pasado? cuando yo iba siempre todos los conciertos de ella a su camerino a verla, siempre me recibía con mucha satisfacción".

El actor asegura que la Maribel que el conoció no tiene nada que ver con la de hoy: "Yo conocí a una Isabel Pantoja maravillosa, era un encanto de niña". Máximo Valverde nos ha asegurado que la cantante ha cambiado mucho, ya no es Maribel: "Para mí siempre fue Maribel, pero luego ha cambiado una barbaridad. Yo no sé que le ha pasado a esa mujer, es que no tiene absolutamente nada que ver con la maravillosa Maribel que yo conocí. Se ha quedado prácticamente sola con su hermano agustín, ha perdido a todos los amigos que tenía".

Máximo se posiciona del lado de Kiko Rivera en la guerra entre madre e hijo, algo que tiene muy claro ya que considera de 'valiente' la actitud del dj: "A mí me pareció que fue muy valiente, sí. Realmente es que es muy difícil hablar así de una madre, es muy complicado, pero como tendría que estar ese chiquillo que es muy buena persona. Kiko es muy bonachón, demasiado creo, y cómo tendría que estar de revelado con su madre para poder hablar así".

En cuanto a una posible reconciliación entre la cantante y su hijo, el artista apunta: "Ojalá, ojalá. Yo creo que se deberían de entender, pero yo creo que el primer paso lo tendría que dar ella. ella es la que lo tiene que dar". Y es que no es el único que ha querido que haya una reconciliación entre ambos, ya que siempre han sido dos personajes muy queridos en España y parte del mundo por donde su madre ha cantado.