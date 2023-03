Máximo Valverde tiende puentes con Isabel Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)

Tuvo un romance con Isabel Pantoja en su adolescencia y luego una bonita amistad, pero lo cierto es que el paso de los años provocó un distanciamiento entre ellos hasta que la tonadillera no quiso saber nada más de él, de hecho, ha negado su vinculo amistoso en numerosas ocasiones. Hablamos de Máximo Valverde, quien a pesar de todo no le guarda rencor a la artista.

Europa Press ha hablado en exclusiva con el actor y lo cierto es que se ha mostrado de lo más feliz por el éxito que ha tenido Isabel en su gira por América: "me alegro mucho de que Maribel esté triunfando, me alegro un montón. Además es un pedazo de artista y todo lo que sean triunfos para ella es para mí una gran alegría".

El intérprete ha recordado ante nuestras cámaras que la tonadillera le "negó su amistad", pero aún así no tiene nada que perdonar porque fue una decisión que ella tomó en el pasado y ante la que no puede hacer nada: "las personas cuando no quieren ser tus amigos están en su derecho, ¿no? Yo sigo mi vida y mi vida me va muy bien".

Valverde también ha recordado la etapa de su vida en la que quiso ser torero y acudía a Cantora: "he estado en Cantora, pero ya te digo que he estado muy poco porque cuando he ido es cuando vivía 'Paquirri', estando ya 'Paquirri' con ella es cuando yo he estado allí y antes de estar con ella porque iba a torear la época en la que yo quería ser torero pues iba allí, como a tantos tentaderos donde íbamos a ganaderías de distintos ganaderos y uno de ellos era 'Paquirri'".

Máximo tiene claro que "si 'Paquirri' viviera no pasaba nada de esto" y es que el actor no entiende cómo la tonadillera ha llegado a esta situación familiar y tampoco los problemas económicos que ha tenido a lo largo de todos estos años y por los que entró en prisión en 2014.