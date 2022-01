Los máximos ejecutivos españoles, preocupados por la falta de claridad y excesiva burocracia de los fondos UE

Son optimistas sobre la situación económica, pero ven como mayor amenaza el cambiante contexto económico en materia de PIB, inflación y desempleo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El 85% de los consejeros delegados españoles espera que la marcha de la economía sea más favorable en los próximos doce meses, aunque han advertido sobre el riesgo de que los fondos 'Next Generation UE' se destinen a proyectos a corto plazo y se han mostrado preocupados por la falta de claridad sobre los proyectos que van a recibir esta financiación y por la excesiva burocracia de las administraciones públicas.

Pese a ello, el 65% de los máximos directivos nacionales se muestran confiados en que la economía española se vuelva más sostenible, digital y resiliente gracias a la financiación de los Fondos Europeos de Recuperación (Next Generation EU).

Aunque, como ya se ha mencionado, hay tres obstáculos que les preocupan especialmente: que se prioricen proyectos a corto plazo en lugar de resultados a largo plazo (31%), la falta de claridad sobre los proyectos que van a recibir esta financiación (27%) y la excesiva burocracia de las administraciones públicas (22%).

Así se desprende de la 25ª Encuesta Mundial de CEOs, elaborada por PwC y que recoge la opinión de 4.446 máximos ejecutivos de 89 países. El informe revela que el 77% de los máximos ejecutivos mundiales espera una mejora de la coyuntura internacional en los próximos doce meses, mientras que sólo el 13% cree que la situación se va a deteriorar.

Ello muestra que, a pesar de todas las incertidumbres existentes, principalmente relacionadas con la evolución de la Covid-19, los presidentes y consejeros delegados de todo el mundo tienen el mayor nivel de optimismo acerca de la evolución de la economía en 2022 de los últimos diez años.

Y es que el optimismo de los CEOs mundiales para 2022 es ligeramente superior al del año pasado (76%) y más de 50 puntos por encima del registrado en 2020, cuando el 53% preveía una caída de la economía.

UNA RECUPERACIÓN ASIMÉTRICA

Pese a esto, el informe refleja la percepción de los máximos ejecutivos en que la recuperación de la pandemia será asimétrica. Por ejemplo, los máximos ejecutivos de Brasil (77%), China (62%), Alemania (76%) y Estados Unidos (70%) son ahora menos optimistas de lo que eran hace un año.

Mientras que en India (94%), Japón (83%), Reino Unido (82%), Francia (85%), Italia (89%) y España (85%) lo son más; una circunstancia que refleja el momento del ciclo económico en el que se ven los CEOs.

CIBERSEGURIDAD Y SALUD, LOS RIESGOS MÁS PREOCUPANTES

Pero este optimismo de los directivos no está exento de incertidumbres y de amenazas para los próximos doce meses. Entre los máximos ejecutuvos globales, la ciberseguridad, para el 49%, y los riesgos asociados con la salud (48%), repiten como los más preocupantes, seguidos de la volatilidad del entorno macroeconómico (43%).

En el caso de los máximos ejecutivos españoles, la mayor amenaza es precisamente el cambiante contexto económico -según el 69% de los entrevistados-, entendido este como la posible fluctuación del crecimiento de PIB, de la inflación y del desempleo. Eso sí, seguida de los ciberriesgos (62%) y de las cuestiones relacionadas con el cambio climático (53%).

Los presidentes y consejeros delegados de todo el mundo consideran que, más allá de sus mercados domésticos, los que tendrán un mayor potencial de crecimiento en los próximos doce meses serán Estados Unidos (41%), China (27%), Alemania (18%) y el Reino Unido (17%). Para los CEOs españoles, los países más atractivos para sus negocios son, en este orden de prioridad: Estados Unidos (38%), Alemania (33%), China (20%) y Francia y Brasil (13%).

EL CAMBIO CLIMÁTICO, UNA ASIGNATURA TODAVÍA MUY PENDIENTE

A pesar del interés cada vez mayor de los directivos por los temas relacionados con el medioambiente, el gobierno corporativo y la sostenibilidad --ESG, por sus siglas en inglés--, la encuesta muestra que todavía queda un largo camino por recorrer, especialmente, en materia de cambio climático.

Solo el 22% del conjunto de los CEOs entrevistados en todo el mundo tienen objetivos específicos para que sus compañías produzcan cero emisiones netas, mientras que un 29% están en proceso de hacerlo y un 44% no tiene ningún plan previsto en este sentido.

Entre estas compañías que no han puesto ninguna iniciativa en marcha, el 57% argumenta que no producen una cantidad significativa de gases de efecto invernadero y el 55% que no tiene capacidad para medir sus emisiones.