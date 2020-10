Mayka, tres meses después, da las razones de por qué no sigue con Óscar

MADRID, 21 (CHANCE)

El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.



Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.

Pablo y Mayka entraron a La isla de las tentaciones siendo una de las parejas que más claro tenía que nada ni nadie iba a separarles... de hecho, si tiramos de recuerdos, era Mayka quien aseguraba que si alguno de los dos hacía algo, ese era Pablo. Ambos entraron para solucionar los celos que tenía la que se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la edición.

Mayka se enamoró perdidamente de Óscar y decidió irse con él. Hoy, tres meses después se ha vuelto a ver las caras con Pablo y parece que todo está mucho menos tenso que hace tiempo. Ni sigue con Óscar, ni quiere volver con Pablo.

En cuanto a por qué no sigue con Óscar, la murciana asegura que: "Yo con Óscar actualmente no tengo trato, cuando salí de la casa, me sentí fatal y estaba confundida, dije 'vamos a seguir la relación'. Fui a málaga a verlo y se enfrió mucho la cosa, le dije que nos distanciarnos un poco. En la casa sentía todo magnífico y orgulloso y cuando salí, lo note frío. Yo vivo las relaciones muy intensa. Yo estaba muy confundida, llevaba lo de pablo... no sé, me agobié".

En cambio, Óscar parece que no opina lo mismo: "Yo creo que no asimiló bien lo que había sucedido con pablo, eso no la deja avanzar. Cuando estaba conmigo me enseñaba muchas cosas de él y eso fue lo que desencadenó que dejáramos de hablar. Yo si veo que no veo el interés que creo que me merezco. Si algún día pasa página del todo, pues no sé, es una chica que me sigue gustando".

El encuentro entre Mayka y Óscar se termina con un cálido abrazo, pero la concursante se reencontraba con Pablo. Los dos han dejado claro que se tienen mucho cariño y que se desean todo lo mejor... Lo mejor de todo es que el concursante le ha llevado un nuevo osito rosa porque se arrepiente de haber tirado a la hoguera el suyo.