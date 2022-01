'Maylaya' presenta su nuevo tema, 'Tal vez'

MADRID, 23 (CHANCE)

Todos fuimos testigos de aquella época, te guste o no, es así. Todos sabemos que escuchar música no es igual a vivirla, y mucho menos si los temas elegidos te hacen revivir esos recuerdos que permanecen en lo más hondo de tu mente y corazón. Ahora que no hay palabras de buen trato y que nada va a cambiar, qué mejor que disfrutar la verdad de cinco jóvenes que se han puesto el mundo por montera y que te revuelven -en el mejor sentido de la palabra- por dentro cada vez que los escuchas.

'Maylaya' surgió como un sentimiento de lo más profundo, un hobbie o sueño que ahora se ha convertido en realidad, con su letra y ritmo, sus tardes y noches en el estudio y toda esa parafernalia que refleja la magia del grupo. Letras que se crean en plena calle, en un bar o una habitación observando por la ventana los objetivos que unos jóvenes se propusieron y lograron. Vaya si lo lograron.

Con toques de lo más cercanos del indie pop español, como de lo más lejano del blues. Una música que comienza con sonido melancólico, que refleja la verdadera realidad de tu vida y de tu sentir con un ritmo de lo más rockandrollero. Nacieron con la idea de disfrutar de la música y por el momento exprimen cada minuto encima de las tablas, de todos los garitos donde derrochan su arte y sus ganas de comerse el mundo.

'Maylaya' colgó cuatro veces el cartel de 'Sold Out' en la sala 20 de Abril de Alcalá de Henares con espectáculos que se disfrutaban desde la barra del bar, como por el retumbe de las paredes. Planes sociales con un ambiente que te incita a eso, despegar del mundo para viajar a mil kilómetros por hora a través de la música.

Ahora van 'rumbo a ningún fin' con su nuevo tema 'Tal vez', donde los cinco integrantes de la banda han puesto su granito de arena para que este lanzamiento sea un éxito entre sus seguidores y fieles espectadores, pero también para todos aquellos que no hayan conocido a este grupo que ya está dando mucho de qué hablar.

La banda está compuesta por cinco jóvenes que dan lo mejor de sí mismos para que todos estos sueños -puestos encima de la mesa un día- se vayan convirtiendo poco a poco en la realidad que saborean en cada espectáculo. Sus nombres: Óscar Barrios como vocalista, Rodrigo Miguel y Fede Caraballo a la guitarra, Bruno Loizaga con el bajo y Marcos Parras a la batería.

En conversaciones con Óscar Barrios, el cantante nos describe con el ilusión el momento tan especial que están viviendo y nos desvela que este último tema 'Tal vez' se trata del "primer el tema por el que la banda se formó, fue el origen" con una temática delicada, la de no guardarse nada y decir lo que sientes en cada momento de tu vida.

Además, 'Maylaya' está saboreando la adrenalina de poder exponerse públicamente a lo grande en uno de los festivales más importantes, el 'Mad Cool Festival'. Para eso, ellos mismos informaban a través de su Instagram que: "Somos una de las bandas inscritas en el @madcooltalent by @vibramahou para ser una de las bandas que toque en el @madcoolfestival". Desde Europa Press les deseamos toda la suerte del mundo para que esos pequeños sueños, sigan convirtiéndose en grandes éxitos.