El mayor beneficiario de supuesta sobrefacturación a Elsur señala a Abengoa y niega pago comisiones

El empresario José Amate, principal beneficiario según las acusaciones del caso 'Poniente' de la "sobrefacturacion" a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido (Almería) con un entramado societario que habría detraído 24,7 millones de euros de dinero público, ha asegurado que no pagó "comisiones" al exinterventor municipal José Alemán por subcontratar y ha dicho que "nunca" se le "ocurrió" que la compra al exalcalde Juan Enciso de sus participaciones en una inmobiliaria "fuese una comisión" y "siempre" pensó que "era una inversión".

"Nunca pagué a Juan Enciso un euro por eso y a Pepe Alemán no tenía que pagarle nada porque tenía garantizada la contratación por parte de Elsur", ha afirmado en alusión a las supuestas "prebendas" económicas que habrían recibido el exalcalde y el exinterventor "por hacer caso omiso de sus obligaciones" de fiscalización y control de los fondos municipales "autorizando a sabiendas el gasto" público en el marco de la presunta trama de "aprovechamiento ilícito" en cuyo epicentro la Fiscalía Anticorrupción coloca al Grupo Abengoa, socio privado de la empresa mixta.

Amate, quien ha contestado solo a las preguntas de su defensa alegando su edad "cercana a los 80 años" y "lapsus de memoria", ha indicado que llegó a Elsur en 1995 al tiempo de su constitución y que se marchó "jubilado, no despedido" en 2005 al tiempo que ha apuntado, tajante, que Abengoa, socio privado, "sí que tomaba decisiones sobre Elsur" y que al gerente, que "dependía totalmente de Sevilla", lo "traían por la calle de la amargura".

Ha añadido que con la entrada de Agua y Gestión en 2004, notó como director de explotación que la "influencia del socio privado era ya descarada, porque se metían en todo", y ha señalado que la continúa presencia" de Antonio Borrero y Manuel Fernández Heras, directivos de Aygesa, consejeros y también acusados, "era amargante" para el gerente".

El empresario ha calificado de "imposible" que se pudiera usar la "sobrefacturación" para "cobrar más fuera" del canon que aprobaba el Ayuntamiento de El Ejido para Elsur, ha indicado que le "consta qué el ayuntamiento sabía cuáles eran las subcontratas ya que todos los años se remitía un escrito con los nombres al área de Obras Públicas" y ha afirmado que era "imposible modificar los partes de trabajo" desde las subcontratas porque "los controlaba Elsur".

Ha tachado de "falso absolutamente" que crease tres sociedades patrimoniales "de mera pantalla para recibir los fondos de las subcontratas", pero sí ha reconocido la existencias de "facturas falsas" con cargo a Elsur en dos de las empresas que las acusaciones mantienen eran administradas por él realmente con testaferros.

No obstante, Amate ha encuadrado esas facturas "de proveedores que no había visto nunca en Elsur" antes de 2005, año en el que ha trasladado que compró estas empresas a Rafael Barco Barco "porque el gerente me dijo: haz lo que sea, pero resuelve el problema" de estas subcontratas", por lo que, según ha matizado, entendió "que me daba el visto bueno, y que no hacía nada irregular porque ya estaba prejubilado en Elsur".

