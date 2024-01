Mayor Oreja apela a una alternativa política y cultural contraria al "frente de ruptura" y al "proyecto de ETA"

Avisa que el camino a la autodeterminación tendrá el aval del presidente del TC: "Está al servicio de ese proceso y no tendrá miedo de pasar a la historia negra de España"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha apelado este miércoles a la conformación de una alternativa política y cultural contraria al "frente de ruptura" y al "proyecto de ETA" para que haya una "esperanza real" para el futuro de España.

"Se precisa de una cierta refundación de un espacio cultural y político para hacer frente a esta nueva etapa", ha defendido Mayor Oreja en el marco del ciclo de conferencias 'Sin frenos. El camino suicida hacia la autodeterminación', organizado por la Fundación Neos, que ha tenido lugar en el Auditorio Mutua Madrileña.

Durante su discurso, el también presidente de esta plataforma cultural ha calificado de "extrema gravedad" la situación que atraviesa España tras el pacto alcanzado el martes entre el PSOE y Junts sobre los delitos de terrorismo en la Ley de Aministía.

A su juicio, una de las razones de la "extrema gravedad" de este asunto reside en la "maldad" de los que gobiernan. "Está en la maldad de los impulsores de este proceso, pero también hay que reconocer que la falta de comprensión, de diagnóstico de lo que se estaba gestando en España, que ha facilitado esta crítica situación. Cuando no se comprende, no se quiere entender, no se diagnostica, se sustituye el diagnóstico por la sorpresa, la incredulidad, lo que significa incluso el escándalo, incluso la indignación", ha manifestado.

Dicho esto, ha llamado a "sacudir el árbol" sin esperar a que "la fruta madura caiga del árbol". "No hay que parar de actuar, de hacer, de decir, en este año en el que se abre esta etapa en este proceso", por lo que, en su opinión, la "única etapa está en la alternativa".

"En que todos nosotros ayudemos a una alternativa política y cultural en el que un conjunto de personas, asociaciones, grupos y pensamientos distintos" superen sus diferencias y pongan en marcha un proyecto "contrario al frente de ruptura".

PRESIDENTE DEL TC "DISPUESTO"

Mayor Oreja ha avisado que el "frente popular no tendrá ni límites morales ni éticos" y que su objetivo es únicamente la permanencia en el poder. Asimismo, ha augurado que el derecho de autodeterminación al que se encamina España no será ni abierto, ni directo ni frontal, sino que habrá "pasos intermedios".

"Vamos a vivir pasos intermedios, puntos intermedios, jalones en la dirección del derecho de autodeterminación, que les permitan a unos decir que el camino a la independencia sigue vivo, está ahí, y otros dirán que ellos están avanzando en lo que significa un estado de derecho, una constitución que fundamentalmente está avanzando en los niveles de democracia, de participación popular", ha lanzado.

En este punto, ha añadido que todo esto será "absolutamente constitucional" porque el presidente del Tribunal Constitucional "está al servicio de este proyecto y de este proceso y no tendrá miedo de pasar a la historia negra de España, pisoteando la nación y la Constitución", ha lanzado, para acto seguido apuntar que "de tanto aproximarse las togas al polvo del camino, al final terminan pisoteando la dignidad del conjunto de los españoles".

Para el exministro del Interior los españoles "estamos viviendo una nueva etapa presidida por dos caras de una misma moneda: totalitarismo y balcanización", ha subrayado y prevé que se puedan legalizar política y socialmente los referéndums "de todo tipo", teniendo como referencia el modelo de Quebec.

En este ciclo de conferencias también han participado en una mesa de diálogo la cofundadora de UPyD y de Basta Ya, Rosa Díez junto al escritor Fernando Savater, y en otra, el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, junto al secretario general de Vox, Ignacio Garriga.