Mayor Oreja dice que ETA "ha ganado" y que el acuerdo ETA-Zapatero de 2004 "explica todo lo que sucede" ahora

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado que ETA "lo único que ha hecho es ir ganando posiciones en los últimos años" y que todo lo que vive ahora España "es un acuerdo marco ETA-Zapatero", el que se firmó en el año 2004.

"Ese acuerdo explica todo lo que sucede: la aprobación de los Presupuestos, la moción de censura, la gobernabilidad", ha manifestado Mayor Oreja en una entrevista en Escudo Digital.

En la misma línea, ha añadido que ETA, además de organización terrorista, "es un proyecto de ruptura". "Cuando alguien dice, hemos derrotado a ETA, hay que contestarle que no, porque ETA, además de organización terrorista, es un proyecto de ruptura, y lo único que ha hecho es ir ganando posiciones en los últimos años", ha lamentado.

Por ello, Mayor Oreja ha respondido que "desde luego" que se puede decir que ETA ha ganado y ha apuntado que el único fracaso de ETA "es que en todos los procesos hay un intercambio de paz por poder, es decir, se deja de matar a cambio del poder, y lo único que les falta es el poder en el País Vasco".

En este punto, ha afirmado que si en las últimas elecciones la suma del PSOE, Bildu y Podemos hubiera sacado 38 escaños, "el PNV tendría contados sus días en el actual Gobierno".

"Pero eso no significa que hayan perdido, tienen 37 y es un proyecto a largo plazo, que es algo que han aprendido muy bien. Por eso cuando alguien dice, 'hemos derrotado a ETA', hay que contestarle que no, que no hemos derrotado a ETA", ha subrayado el exministro del Interior.