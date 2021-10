Mayor Oreja dice que ETA "está avanzando" hacia el Gobierno vasco para "sustituir al PNV"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado que la banda terrorista ETA "está avanzando" hacia el Gobierno del País Vasco para "sustituir al PNV" al tiempo que ha criticado que la banda terrorista tenga "concejales" en Euskadi "mientras que los constitucionalistas casi han desaparecido" en la comunidad.

A su juicio, en la sociedad está prevaleciendo la mentira sobre la verdad porque "se está contando una historia que no corresponde con la verdad" cuando se dice que ETA está derrotada: "ETA hoy tiene más poder que nunca. No mata, pero como en todos los procesos mal llamados de paz, es la paz por el poder para los terroristas", ha manifestado Mayor Oreja a los medios tras impartir una sesión de liderazgo personal en la Universidad Villanueva, en Madrid.

ETA COGOBIERNA CON SANCHEZ Y ERC

Según ha subrayado el exministro, en España ha habido un "proceso de colaboración" desde los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez con ETA, por lo que la banda terrorista "ha ganado poder". "ETA cogobierna con Sánchez y Esquerra" --ha continuado--. "Esto no es un gobierno de coalición, es un gobierno del Frente Popular".

En referencia a las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegui, quien mostró su "pesar" por el dolor causado a las víctimas de ETA, Mayor Oreja ha indicado que todo "forma parte de un proceso" y que no ve ningún cambio en la actitud de Otegi, por lo que "no hay nada que elogiar".

"Otegi es el portavoz del proyecto de ETA. No me merecen ninguna atención ni interés lo que algunos dicen que es algo a elogiar. No hay nada que elogiar", ha expresado Oreja.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

Preguntado por los acercamientos de presos etarras a Euskadi durante el gobierno de José María Aznar, cuando él dirigía el ministerio del Interior, Mayor Oreja ha defendido que las políticas penitenciarias "dan lugar a veces a aproximaciones o alejamientos", pero que el problema reside en el "contexto" en el que se produzcan.

"Una política penitenciaria podrá ser acertada o no, pero si está en un contexto determinado merecerá un juicio u otro", ha manifestado. A su parecer, que el acercamiento de presos etarras a prisiones vascas se produzca en un "contexto de negociación con terroristas", es un "disparate".

"A mí me inquieta que forme parte de un proceso que es de negociación y colaboración entre un gobierno y un grupo terrorista. Eso es un disparate para el futuro de España", ha zanjado.