Los mayores de 55 años cambian su perfil: viajeros, digitales, deportistas y preocupados por salud y pensión

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El perfil de los mayores de 55 años ha cambiado y, frente a los "estereotipos caducos imperantes", son personas activas, digitales, que consumen, hacen deporte, están formados, conectados, viajan, salen y disfrutan de la gastronomía y de visitas a museos, según un estudio realizado por el diario 65ymás y Comscore.

Desde 2013, los mayores de 65 años componen el grupo de edad con mayor renta media por persona y, precisamente, su poder adquisitivo promedio les convierte en un objetivo comercial, aunque, según denuncia el estudio, la comunicación comercial y publicitaria plasma una imagen "estereotipada" de ellos y son "los grandes olvidados" por las marcas.

Salud, pensión y ahorro, seguridad, talento, ocio, soledad, brecha digital y vivienda conforman las principales preocupaciones de los mayores de 55 años. No obstante, este informe constata que a los sénior no les preocupa su salud mucho más que a segmentos de edad más jóvenes.

Tras la jubilación, los mayores de 55 años perciben un sentimiento generalizado de falta de pertenencia y de desaprovechamiento de su talento. A un tercio le gustaría poder compatibilizar un trabajo remunerado con su pensión de jubilación, pero la mayoría no lo haría por dinero, sino por mantenerse activo.

"La necesidad de tener una actividad durante la jubilación podría ser la responsable de que cinco millones de personas mayores de 55 años consuman contenidos 'online' relacionados con la educación, porcentaje que se ha incrementado en un 36% desde 2018", apunta el estudio, que destaca, sobre todo, las visitas de los sénior a páginas web como la de la Real Academia Española (RAE.es), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o plataformas de idiomas.

La preocupación por la pensión y el ahorro varía con la edad. Para el 69% de los encuestados de entre 55 a 59 años, la pensión se encuentra entre sus principales inquietudes, porcentaje que desciende al 42% entre los mayores de 80 años.

Otra preocupación que varía con la edad es la de la vivienda. En este caso, el porcentaje pasa del 41% para menores de 45 años al 8% para personas de entre 75 a 89 años, un resultado que es coherente con el hecho de que la mayor parte tiene vivienda y además pagada.

A pesar de todo, el informe constata un breve repunte de esta preocupación por la vivienda entre los mayores de 80 años, algo que, según los autores, "podría tener que ver con problemas relacionados con la accesibilidad", por ejemplo, si no consta de ascensor.

A 1 enero de 2022 residían en España 16.129.164 personas de 55 o más años, lo que supone un 46% más de población en esta franja de edad que en 2002, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Actualmente, el 33% de la población en España tiene más de 55 años, pero para 2035 se calcula que los mayores de 55 años serán el 40 ó el 45% de la población. Aunque la actual esperanza de vida es de 80 años para hombres y 86 años para mujeres, en 2035 se prevé que sea de tres años más.

RÁPIDA ADAPTACIÓN DIGITAL

Al contrario de lo que se considera, el estudio resalta que los mayores de 55 años han realizado en su mayoría una rápida adaptación al mundo digital, lo que les hace conscientes de sus carencias formativas en términos de manejo de tecnología y ciberseguridad.

No obstante, su utilización masiva de medios digitales no impide que sea un segmento de edad "muy sensible al trato personal e individual, producto de una educación y unos valores socioculturales predigitales", subraya el informe.

En él se constata que el número de personas mayores de 55 años que accede de manera 'online' a contenidos de banca se ha disparado un 35% desde enero de 2020 hasta ahora, acercándose a los 10 millones de personas, el equivalente al 86% de la población digital de este segmento de edad.

De acuerdo con el estudio, el 99% de los internautas sénior accede mensualmente a Internet desde el teléfono móvil, mientras que casi el 44% lo hace también desde un ordenador, lo que demuestra que se trata de internautas 'multiplataforma'.

Las categorías temáticas más consumidas por los mayores de 55 años en su navegación en Internet son automoción, belleza y moda, deportes, estilo de vida, noticias, retail, telecomunicaciones y viajes.

MUY VIAJEROS

De hecho, los mayores de 55 años son el segmento poblacional líder en afinidad en sitios 'online' de la categoría 'Viajes', que en los últimos meses ha sido consumida por entre 10 y 11 millones de visitantes de esta edad, según el estudio de Comscore y 65ymás.

Más del 90% de los internautas sénior visita contenidos de viajes de forma mensual, siendo también la pandemia un actor impulsor de este crecimiento.

En una encuesta monográfica realizada por 65ymás, ocho de cada diez encuestados afirmaban que tenían pensado realizar más de un viaje en los doce meses siguientes.

Con respecto al medio de transporte, el avión (34,1%), el coche (30,3%) y el tren (26,3%) son los medios favoritos de los sénior y, en lo que respecta a la carretera, las aplicaciones de mapas y tráfico son utilizadas por ocho de cada diez internautas mayores de 55 años, lo que supone un 20% más que en enero de 2020.

En cuanto a contenidos relacionados con la cultura, el ocio, la gastronomía y el deporte, las personas de más de 55 años suponen un grupo social muy activo en su consumo digital: el 94% presenta especial interés por asuntos relacionados con la vida sana, mientras que las temáticas de deporte, gastronomía, literatura y eventos interesan a más del 80% de los internautas de esta edad.