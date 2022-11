Mayte Pascual retira su candidatura a la Presidencia de la Academia de Televisión y denuncia irregularidades

La Junta Electoral instará a la Junta Directiva en funciones a convocar la Asamblea General Extraordinaria para resolver este asunto

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La periodista Mayte Pascual ha retirado su candidatura a la Presidencia la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y ha denunciado "la acumulación de numerosas irregularidades en el proceso electoral" cuya votación se celebrará en la sede de la Academia el martes 29 de noviembre.

"Nos retiramos por respeto al conjunto de nuestros compañeros académicos y para no perjudicar a la Academia en su imagen y buen nombre", explica la candidatura de Pascual en un burofax remitido a la Academia el pasado viernes 25 de noviembre, donde añade que se ha visto obligada a renunciar "para no legitimar, con su participación, un proceso viciado desde su origen".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la candidatura de Mayte Pascual expone que se retira del proceso "tras haber reclamado reiterada y pacientemente a esa Junta Electoral, en diferentes ocasiones, por la acumulación de irregularidades observadas en el proceso electoral" y para las que no ha obtenido "receptividad y satisfacción alguna".

"La última pretensión de incumplir flagrantemente el Reglamento en su artículo 30, denunciado así mismo a esa Junta, nos obliga a renunciar a participar en un proceso viciado desde su origen", sostiene la candidatura de Pascual que optaba a dirigir la institución en los próximos 4 años frente a la lista encabezada por María Casado.

La candidatura ha puesto de manifiesto "la ausencia de las garantías necesarias para la celebración de una campaña electoral limpia, así como determinadas actuaciones de la actual Junta Directiva que han entorpecido la neutralidad del proceso".

"Todas las respuestas recibidas a las reclamaciones presentadas desde el pasado 8 de noviembre ante la Junta Electoral han sido insatisfactorias o no atendidas y no han tenido efecto corrector alguno sobre las irregularidades del Proceso Electoral denunciadas por nosotros", ha asegurado.

RECLAMACIONES ANTE LA JUNTA ELECTORAL

En concreto, la lista encabezada por Mayte Pascual ha señalado que haber denunciado ante la Junta Electoral, "sin resultado positivo alguno", el incumplimiento de los artículos 24 y 25 del Reglamento Electoral según los cuales hay que enviar a los académicos el censo electoral 7 días después de la convocatoria de elecciones.

"A día de hoy, 80 días después, todavía no se ha enviado", ha asegurado, para después añadir que también ha reclamado ante la Junta Electoral que el censo facilitado al notario para efectuar el sorteo que designó a los miembros de la Junta Electoral, "fue diferente al que constaba oficialmente el día anterior a dicho sorteo en la página web de la Academia".

Por otro lado, la lista de Mayte Pascual ha indicado que también ha denunciado que los votos por correo, para ser considerados válidos según contempla el artículo 30 del Reglamento Electoral, deben incluir fotocopia del DNI del votante y que "no cumplen con los requisitos mínimos de lo que se llama cadena de custodia"

También solicitó a la Junta Electoral que se cambiara de fecha la entrega de los Premios Iris , para no interferir en el periodo electoral. "Ante la negativa de la Junta Electoral a esta solicitud, hemos exigido que ninguno de los miembros de ninguna candidatura, apareciera en el acto de los Premios Iris. El resultado ha sido que, a la propia María Casado, se le ha concedido el Iris a la Mejor Presentadora del Año", ha criticado.

LA JUNTA HA CONTESTADO "EN TIEMPO Y FORMA"

Tras conocerse el escrito de la candidatura de Mayte Pascual en el que anuncia su retirada de las elecciones de la Academia de Televisión, la Junta Electoral ha hecho público un comunicado en el que asegura que ha contestado "en tiempo y forma a todas las alegaciones presentadas por la candidatura de Mayte Pascual explicando, siempre, la realidad del proceso electoral, manifestando la imparcialidad del mismo y sus tomas de decisiones en cuanto se refería a los escritos de dicha candidatura".

Igualmente, recuerda que la Junta Electoral para las elecciones ha sido elegida por sorteo ante notario entre todos los académicos que no participaban en los comicios "y, por lo acontecido, muy a nuestro pesar". "Por tanto, no cabe deducir de dicha elección que la Junta Electoral haya actuado guiada por ningún interés partidista, sino todo lo contrario. En todo momento se han manifestado los porqués de nuestras decisiones ante los escritos de dicha candidatura", ha añadido.

Según ha subrayado la Junta Electoral: "Es lamentable y más que criticable observar cómo compañeros de la Academia, sin razones, ni argumentos, ni hechos que lo avalen, han puesto en duda nuestra actuación, siempre de acuerdo a las normas de la propia Academia, así como las normas habidas en las elecciones anteriores en las que concurrían tres candidaturas, sin que en ningún momento haya habido la más mínima duda sobre la limpieza y transparencia del proceso electoral".

Así, ha manifestado que las decisiones de la Junta Electoral en la contestación a los escritos de la candidatura de Mayte Pascual "siempre han sido por acuerdo unánime de los cinco compañeros, elegidos al azar y por sorteo con presencia de las dos candidaturas, y sin ningún voto particular o distinto en cada una de nuestras contestaciones". "No cabe, pues, aceptar en ninguna de las acepciones dichos comentarios con calificaciones graves, innecesarias, inciertas y gratuitas por su parte y de que esta Junta Electoral no haya respetado las normas vigentes, sino todo lo contrario", ha remarcado.

"Dada la enorme gravedad y falsedad del comunicado de la candidatura de Mayte Pascual", la Junta Electoral "consciente del daño" que se está infligiendo a la Academia considera que debe convocarse la Asamblea General, de acuerdo al artículo 35 del Reglamento de Régimen Interno, con el fin de que sea ésta la que adopte la decisiones que la mayoría de los miembros de la Academia considere pertinentes ante esta situación que las normas no habían previsto y se adopten las decisiones más acertadas para la "potenciación, desarrollo y credibilidad de la Academia". En este sentido, instará a la Junta Directiva en funciones a convocar la Asamblea General Extraordinaria para resolver este asunto.

"Lamentamos enormemente este desenlace que perjudica especialmente a los cientos de académicos que ya habían votado por correo y a todos aquellos compañeros que tenían previsto ejercer su derecho al voto mañana durante la jornada electoral", ha concluido.