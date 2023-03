Mayte Zaldívar se va por la tangente para no hablar del triunfal regreso de Isabel Pantoja: "Esto es una maravilla"

MADRID, 16 (CHANCE)

Tras la reaparición de Julián Muñoz ante las cámaras de Europa Press después de más de un año alejado del foco mediático, hoy le ha tocado el turno a su exmujer, Mayte Zaldívar, que al igual que el exalcalde de Marbella lleva una vida discreta en Málaga, donde regenta un bar en un conocido mercado.

Y si el ex de Isabel Pantoja reaccionó con nerviosismo y enfado al escuchar el nombre de la tonadillera -"A ver si me dejáis un poquito tranquilo que tengo 76 años, no tengo ni 20, ni 40, ni 60. Dejadme que luego decís que pierdo los estribos, pero déjame, hombre. Te lo suplico"- la madre de sus hijas ha preferido irse por la tanjente echando balones fuera cuando le hemos preguntado por la triunfal gira por Norteamérica de la viuda de Paquirri.

"¿Habéis visto qué buen tiempo tenemos en Marbella? Esto es una maravilla. Venga, iros a la playa un rato" ha propuesto al reportero, dejando claro que no tiene ningún interés en el resurgimiento profesional de Isabel Pantoja, contra la que antaño no tenía problemas en arremeter públicamente.

Al igual que Julián, Mayte ha pasado página y centrada en su negocio y en su familia -especialmente en su hija Elia, que lucha contra un cáncer desde hace un año- no quiere ni oír hablar de la artista.