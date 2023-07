Mazón abre la puerta a mantener a altos cargos del anterior Gobierno en su Consell: "Hemos hecho alguna oferta en firme"

Defiende que las inversiones sean "política de Estado" y pide alejarse de las "batallas políticas" en este ámbito

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dejado la puerta abierta a mantener a altos cargos del anterior gobierno valenciano en su futuro Consell. "A algunos de ellos ya le hemos hecho alguna oferta firme para poner por encima el interés de la gente de la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

Así se ha expresado este jueves Mazón, al ser consultado por los medios de comunicación por las declaraciones del vicesecretario de organización del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, quien indicó que podían proponer continuar a altos cargos que estén involucrados en la negociación de inversiones.

Al respecto, Mazón ha ratificado las palabras de Pérez Llorca y ha avanzado que incluso ya han hecho propuestas a algunas personas. "Si hay altos cargos que, en estos momentos, están en medio de transacciones importantes, de reuniones importantes, van a ser muy bienvenidos y, si estimamos que pueden ser positivos, lo vamos a hacer", ha recalcado.

"Si hay servidores públicos en la Administración autonómica que puede ser conveniente que prolonguen su estancia, prolonguen su trabajo al servicio de la Comunitat Valenciana, desde luego algunos ya lo han tenido y otros van a tener nuestra propuesta de poder seguir trabajando conjuntamente", ha insistido.

En este sentido, ha subrayado que las batallas políticas son "absolutamente secundarias" en los casos en los que se trata de "empleo, de inversión, de riqueza y de la Comunitat Valenciana".

No obstante, no ha desvelado ninguno de los nombres a quienes han realizado ofertas de continuar, aunque al ser preguntado por el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, de quien ya dijo que le propondría estar en su gobierno, Mazón ha señalado que es "una pena", puesto que está "convencido" de que Colomer le dirá que no.

"Ya cuando hice las declaraciones, muy amablemente y con la relación cordial que tenemos, Colomer declinó esa posibilidad. Yo no descarto volver a intentarlo, en cualquier caso", ha expresado.

Mazón ha recalcado que la política de inversiones en la Generalitat Valenciana es "política de Estado" para él, puesto que está "por encima de cualquier otra reflexión". "Significa que tiene que estar fuera de la controversia, fuera del debate y fuera de toda duda", ha enfatizado.

Al respecto, ha lanzado un mensaje "muy claro" a los inversores a los que estén sondeando la posibilidad de poder invertir y "traer riqueza y bienestar" a la Comunitat Valenciana: "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, más allá de siglas, más allá de partidos", ha defendido.

Además, ha añadido que pidió una entrevista con el 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, para hablar únicamente de las inversiones que se están negociando para mandar un "mensaje de unidad y estabilidad". "Hay que estar por encima de plazos, de políticos, de partidos y de la campaña electoral. Hay cosas que tienen que estar por encima y el interés de la Comunitat Valenciana tiene que estar por encima", ha sostenido.

Por otro lado, en cuanto a la prórroga de la gratuidad del transporte público para jóvenes y el descuento del 50 por ciento para el resto de la ciudadanía, Mazón ha celebrado que Puig "haya recogido el guante del PP y haya accedido a la petición" que le realizó.

Sin embargo, ha añadido que hay otras decisiones que ha tomado el gobierno en funciones que no le "gustan tanto". "Incluso me parece que son impropias de un periodo en funciones, pero creo que lo que toca es intentar mirar con positividad y tratar de evitar polémicas", ha zanjado.