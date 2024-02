Mazón acepta un Pacto de Emergencias propuesto por el PSPV para evitar tragedias como la de Campanar

Muñoz advierte que su oferta no es "un cheque en blanco" y el president replica: "En blanco no, estará bien relleno"

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El PSPV ha ofrecido hoy al presidente de la Generalitat en la sesión de control de Les Corts un Gran Pacto por las Emergencias para evitar que tragedias como el incendio de Campanar vuelvan a repetirse, aunque ha advertido: "No se trata de un cheque en blanco". Carlos Mazón ha recogido el guante y de hecho ha señalado que era él quien iba a plantear este pacto y ha garantizado: "En blanco no, el cheque estará lleno".

El síndic del grupo socialista, José Muñoz, ha renunciando este jueves a realizar la pregunta de control parlamentario por este pacto y ha tendido la mano en varias ocasiones --"no la desprecie", le ha conminado a Mazón-- y la "máxima colaboración" de los 31 diputados socialistas en lo que necesite el Consell para "reparar el daño y el dolor" de las más de 100 familias que residían en el edificio calcinado. "Ya habrá momento de pedir las explicaciones oportunas", ha señalado.

Al respecto, el president de la Generalitat en su turno de respuesta ha recalcado: "Realmente tengo que decirle que claro que le acepto el guante, se lo iba a proponer yo en cualquier caso, como vengo haciéndolo desde el principio".

Mazón, que ha señalado que pedirá varias comparecencias para analizar este incendio, cuando hoy se cumple una semana justa del incendio, ha agradecido el trabajo realizado "desde el minuto uno" por todas las instituciones: "Todos hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, y aunque lo importante son otros, es verdad que hay que reconocer que el nivel de dotación, de preparación, de motivación de todos y cada uno de nuestros servidores públicos, los dependientes del Gobierno de España, de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Valencia, y por supuesto desde el Ayuntamiento de València".

Mazón ha admitido haberse sentido "en algún momento desconcertado un poco por algunas alusiones" realizadas por Muñoz -- que ha criticado la gestión realizada en tragedias anteriores como la del Metro-- , pero ha insistido en que hoy de "lo que se trata es de estar al pie del camino" y ese sentido le ha recordado que de hecho desde el principio de su mandato viene "lanzando guantes" a la oposición de "acuerdos y de trabajos conjuntos por cosas importantes, por encima de la trifulca diaria o de la adversidad retórica". Por tanto, ha remarcado: "Es una línea en la que vengo trabajando hace tiempo y en la que creo que es fundamental".

En ese sentido, ha lamentado que haya tenido que ocurrir esta desgracia para hablar de Pactos y ha confiado en que sirva para "sacar todos nosotros todos una lección". "Yo intento estar a la altura de las circunstancias", ha expresado y ha contado que a nivel personal no deja de "reflexionar" en cómo puede "estar a la altura de esto" y de lo que necesita nuestra gente".

Por ello, ha asegurado a Muñoz: "Claro que no me lo tomo como un cheque en blanco, por supuesto que no, al revés. Le agradeceré y les agradeceré a ustedes y a los expertos, porque creo que es bueno que desde el rigor también trabajemos, que quieran incorporar al decreto" aprobado para conceder ayudas a los afectados. De hecho, le consta que desde la Secretaría Autonómica de Presidencia ya se han puesto en contacto con los socialistas para ello.

"Para hablar sobre las emergencias de la Comunidad Valenciana no solamente estoy dispuesto, sino que lo estoy deseando y cuantas más manos, mejor", ha recalcado. Asimismo, ha rechazado la crítica de Muñoz de utilizar los gobiernos autonómicos para ser "ariete" contra el Gobierno de España y en ese sentido le ha recordado los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo de Sánchez como enviar agua a Cataluña, un grupo de trabajo por el Segura o para ampliar el puerto de València.

Del mismo modo, se ha referido a las ofertas que ha lanzado en Les Corts para profundizar en el autogobierno o renovar los órganos estatutarios. "Luego, por supuesto, que llegaremos a controversias y discreparemos, pero hoy toca hablar de todos los que han intervenido para ayudar en el incendio", ha señalado Mazón, que ha insistido: "Claro que no puede ser un cheque en blanco porque la sociedad valenciana se merece que pongamos el máximo rigor y exigencia".

Por ello, le ha agradecido al síndic socialista "el tono y su oferta" y se ha mostrado convencido de que "ya no tenemos más camino que estar a la altura de las circunstancias" porque "ahí fuera hay 5.300.000 valencianos que están unidos, que están orgullosos, que están doloridos y que no entenderían que solo aquí dentro no lo estuviéramos".

"DEMOSTRAR QUE ESTAMOS UNIDOS"

En ese mismo sentido, Muñoz en su única intervención, ya que ha renunciado también a la contrarréplica, ha recalcado que "ahora es el momento de demostrar a la sociedad valenciana que sus representantes políticos somos capaces de aparcar por un momento nuestras diferencias para hacer frente a las adversidades".

Por todo ello, ha reiterado su propuesta de alcanzar un gran pacto "en el que estemos representados todos los partidos políticos y que, con la ayuda de expertos y profesionales, nos sirva para prevenir estas tragedias". "Es un ofrecimiento sincero para que haya un debate serio que nos de las respuestas que nos piden los ciudadanos y sacar de la trifulca política algo tan sensible como las emergencias", ha concluido.

Con todo, ha señalado que es también momento de reflexionar "sobre las consecuencias de un crecimiento urbanístico basado solo en el beneficio de unos pocos" o de "cómo nos comportamos los cargos políticos cuando estamos en el gobierno y también cuando estamos en la oposición" porque, ha recalcado, "los socialistas sí creemos en su legitimidad para gobernar cuando ganan las elecciones y no los tildamos ni los vamos a tildar de traidores o antivalencianos o antiespañoles".

Asimismo, ha recordado que "en nuestra historia reciente hemos vivido otras tragedias que tiñen de duelo nuestro calendario, como el accidente de metro cuya gestión dejó mucho que desear" y ha instado a Mazón a "no repetir la historia": "Aprendamos de nuestro pasado, unamos fuerzas y vayamos a una".