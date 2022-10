Mazón afea a Puig no haber sido más reivindicativo y que ofrecer ninguna propuesta de acuerdo concreta

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha reprochado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, no hay sido "más reivindicativo" en su discurso institucional con motivo del 9 d'Octubre y al respecto ha afirmado que no le ha escuchado "ninguna propuesta de acuerdo ni ninguna reivindicación concreta".

Mazón, en declaraciones a los medios, ha señalado preguntado por la oferta de Puig para llegar a acuerdos en materias como la inflación o pactos autonómicos, ha señalado: "No le he escuchado ninguna propuesta ni ninguna reivindicación concreta, solo he escuchado un discurso", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado las distancias del PP con muchas posiciones de Puig y ha recalcado que él hubiera sido "mucho más reivindicativo" con uno de los "mayores insultos" de los últimos tiempos como "han sido los Presupuestos Generales del Estado y con las carencias que tiene la Comunitat Valenciana".

No obstante, ha apuntado que no quiere centrase el 9 d'Octubre en la crítica sino en lo que queda por delante: "Hoy un día de sembrar esperanzas, de encuentros y poder trabajar por una sociedad madura, que se pone en pie y que también sabe reivindicar y desarrollar su propio autogobierno". "Esto es lo que me parece a mí más importante de un 9 d'Octubre", ha recalcado.

Al respecto, ha puesto de relieve "la dificultad de los momentos que tenemos, que no podemos negar, pero sabiendo que juntos podemos avanzar mucho" porque nos queda "un año muy complicado". Así, ha insistido en que hoy es un día de "aparcar diferencias y disputas y buscar puntos de encuentros para seguir avanzando y no echarnos los trastos a la cabeza".

"Los grandes avances que ha tenido esta tierra ha sido gracias a encuentros en los que todos han cedido un poquito pero todos hemos avanzando mucho", ha recalcado Mazón, que ha subrayado que "ese es el espíritu del 9 d'Octubre en el que deseo a todos los ciudadanos un gran día y que nos quede un gran poso de autogobierno y valencianía dentro de nuestra españolidad y de desarrollo",