Mazón afirma que protestarán contra la amnistía "donde haga falta, sin bengalas, ni capuchas, ni pasamontañas"

CASTELLÓN, 8 Nov.

El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha expresado su condena a la violencia desatada en los disturbios de las últimas horas "en todos sus términos, venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija", y ha defendido el derecho a la manifestación y a expresar las discrepancias en las calles "de una manera pacífica". Ha insistido en que "a nadie le quepa duda" de que protestarán "donde haga falta, a luz del día", y si es de noche -ha dicho- no lo harán "con bengalas, capuchas ni pasamontañas".

"Nos iluminaremos con nuestros móviles para que se nos vea la cara, para que sepan quiénes somos, para que sepan que no tenemos miedo y para que sepan cuántos somos", ha subrayado.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto de clausura del I Foro Socioeconómico de la Comunitat Valenciana, organizado por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, donde ha realizado una valoración de los incidentes violentos que tuvieron lugar la pasada noche en Madrid.

Del mismo modo, ha asegurado que "cualquier clase de protesta por legítima y comprensible que sea no puede convertirse en un ejercicio de violencia", puesto que, de lo contrario, "la razón que asiste a las protestas se pierde".

El jefe del gobierno valenciano ha subrayado que "la firmeza no está reñida con la moderación" y como ejemplo de ello se ha referido a la manifestación multitudinaria celebrada el pasado domingo en València "para gritar con contundencia: 'en mi nombre no'". "Este ejercicio de protesta pacífica -ha incidido- es el ejemplo que debe seguir cualquier manifestación que pretenda conseguir objetivos legítimos en una democracia moderna".

Además, el 'president' ha reiterado que "los contextos de discordia y división no benefician en modo alguno a quien desde la pluralidad política trata de ejercer la protesta sensata y sentida, además de firme y contundente".

"TODOS EN EL PP CONDENAMOS LA VIOLENCIA"

Por otra parte, ha asegurado que todos en el PP "condenan" la violencia, "y eso es necesario hacerlo coincidir con que quien no condena la violencia es quien la está amnistiando, trayendo amnistías a los violentos, a los terroristas y a los delincuentes y a los que han robado nuestro dinero, ya que no solamente han declarado románticamente la emancipación de los pueblos en una plaza en Cataluña".

"Quien no condena la violencia también es quien amnistía a esa violencia, al delito, a la sedición, a la malversación y a la ruptura de los principios constitucionales", ha dicho Mazón. "En el PP todos condenamos cualquier forma de violencia, pero lo que no se puede es traer una condena selectiva de la violencia, se condena la violencia en todos los lugares y sin ventajismo", ha añadido.

El 'presidente' ha insistido en que "el que no condena la violencia es el que está amnistiando a los violentos, delicuentes o malversadores, y eso es lo que está provocando Pedro Sánchez, y él si se lo tendría que hacer mirar".

"Ya he dicho que no me gustan las manifestaciones en las puertas de los partidos políticos, y yo me he manifestado en la puerta de un ministerio cuando lo gobernaba el PP por el Tajo-Segura y a las puertas de la Delegación del Gobierno con la amnistía, pero lo hice con respeto, de día y dando la cara, para no perder la razón", ha concluido.