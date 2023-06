Mazón apunta a una investidura antes de campaña y agradece a Flores (Vox) que "haya facilitado las cosas",

Considera que Educación y Sanidad son "claves" y rechaza el "quinieleo" sobre el nuevo Consell

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que espera "tener un gobierno que no esté sometido al calendario electoral", ya que ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "infectarlo todo con su campaña". Asimismo, ha señalado que el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, le dio la enhorabuena por el pacto con Vox.

Así se ha pronunciado el líder de los 'populares' valencianos en una entrevista en COPE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que tiene "ganas de ponerse en marcha" y de "acabar con un modelo quebrado en educación", ya que, según ha señalado, "no hay libertad en la educación pública".

De hecho, en otra entrevista en Antena 3, ha apuntado que la investidura, "podría ser antes" de la última semana de campaña, aunque no ha concretado cuándo, y ha apuntado que esperan un informe de los servicios jurídicos de Les Corts. Sí ha señalado que ayer se dio un "paso firme" con el acuerdo para la Mesa de la cámara y cinco ejes sobre los que desarrollar el programa de gobierno.

Preguntado por la "vaguedad" de los compromisos firmados entre PP y Vox, Mazón ha reconocido que son "ejes básicos" y ha defendido el sentido de hablar de libertad en la Comunitat Valenciana en el contexto de lo que considera un "grave retroceso en la libertad educativa".

En la primera entrevista, Mazón se ha preguntado "por qué había que esperar" a que pasaran las elecciones del 23J cuando "tenía la obligación de poner en marcha lo antes posible el gobierno". En este sentido, ha explicado que la dirección nacional estaba informada del calendario (primero se reunió con el PSPV, luego con Compromís y finalmente con Vox).

De hecho, ha reiterado su agradecimiento al candidato de Vox, Carlos Flores, ha rechazado que haya sido una negociación "con pistolas en las mesas" y ha insistido en que "todo el mundo tenía que poner de su parte y Vox también lo ha hecho". Sin embargo, ha agregado que no puede responder por la decisión de la formación de Santiago Abascal de enviarle al Congreso.

Además, ha dicho que la formación "es perfectamente consciente de que el PP tiene 40 diputados y Vox tiene 13 y que tiene que atender y respetar ese hecho".

Asimismo, ha señalado que él quiere "ser el presidente de todo un gobierno": "He gobernado en coalición en Alicante con Ciudadanos, y yo me responsabilizo de todo", al tiempo que ha subrayado que va a ser un ejecutivo "serio y con las cosas bien trabajadas, que no va improvisando por ahí".

EDUCACIÓN Y SANIDAD, "CLAVES"

Preguntado sobre el reparto de Consellerias en el Gobierno, ha señalado que el "quinieleo" son "gajes del oficio" y ha pedido "total tranquilidad" para la creación de un gobierno "sensato, con centralidad y sentido común". Así, aunque ha señalado que Educación y Sanidad son Consellerias "clave", ha pedido "respetar los plazos".

Mazón ha atacado la gestión del Consell del Botànic, y ha argumentado que "atesora 56 o 57 sentencias en contra por discriminación de la concertada, que también es pública", y ha indicado lo que serán sus primeros pasos: "La oficina de la 'policía lingüística' eliminada, asesores lingüísticos eliminados, la libertad de educación y elección de centro absolutamente garantizada".

En este sentido, ha manifestado que en la Comunitat Valenciana se ha llevado a cabo un "procés a la valenciana mucho más acelerado" que ha considerado que es "clave" revertir tanto en Educación como en Sanidad, donde "ahora nos hemos enterado que las cataratas se operan en castellano o en valenciano".

Tras esto, y preguntado por si tiene a la persona que encabezará estos cambios, ha señalado: "Sí que la tengo", aunque no ha concretado a cuál de las dos áreas se refería.

Posteriormente, ha señalado que "todavía no están en los cargos", pero sí ha desmentido las informaciones publicadas que apuntaban a un reparto de Consellerias en las que Vox obtendría Educación, Asuntos Sociales y Agricultura. "Es mucho más importante que nos centremos en las políticas y no en los políticos y que cerremos y dejemos negro sobre blanco todo lo que vamos a hacer", ha subrayado.

Preguntado si considera que su acuerdo con Vox puede comprometer la campaña del PP a nivel nacional, ha indicado que "no puede estar respondiendo a las sospechas" y que tiene que "formar un gobierno con seriedad". "Algunos están queriendo rasgarse las vestiduras por pánico electoral", ha agregado.

De hecho, ha señalado que "no hay contienda electoral a la que el PP no diga que va a por todas para gobernar en solitario", y ha mostrado su deseo de que la "ola de cambio" suponga que Feijóo pueda llegar a la Moncloa sin necesidad de apoyos.