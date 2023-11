Mazón asegura que la Comunitat seguirá reclamando financiación sin "extorsionar" ni "amenazar con romper nada"

El 'president' insiste en que la amnistía supondrá "dar por liquidados los principios fundamentales de la Constitución del 78"

ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que la Comunitat Valenciana continuará reclamando financiación y luchando contra el "ninguneo" que sufre este territorio, "especialmente durante estos últimos años de Gobierno socialista", pero ha recalcado que lo hará sin "extorsionar a nadie" ni "amenazar con romper nada".

Así se ha pronunciado este viernes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde se ha reunido con la Plataforma pel Finançament Just.

El jefe del Consell ha criticado "ninguneo permanente" a la Comunitat Valenciana, "especialmente durante estos últimos años de Gobierno socialista", en cuanto a la financiación autonómica y "también el agua, el puerto de València, la cerámica y las inversiones".

"Vamos a seguir defendiendo que hay una realidad de injusticia extraordinaria con la Comunitat Valenciana, que nos merma en cohesión social independientemente del contexto. La Comunitat no puede seguir así", ha enfatizado, al tiempo que ha señalado que el PP nacional "ha reconocido" que la valenciana es la autonomía "peor financiada".

A este respecto, ha recalcado que "los de la primera velocidad" deberían ser los valencianos, pero ha añadido que no van a "extorsionar a nadie" para conseguirlo. "No vamos a amenazar con romper nada y no vamos a jugar en mesas oscuras. Defendemos a cinco millones de valencianos que merecen ser atendidos de una vez", ha zanjado.

Asimismo, Mazón ha sostenido que una posible amnistía a los encausados por el 'procés' supondrá "dar por liquidados los principios fundamentales de la Constitución del 78". "Ahora parece ser que vamos hacia otra cosa, sin haber consultado a los españoles", ha aseverado el 'president', poco después de que el Pleno del Consell haya aprobado una declaración institucional contra la ley de amnistía, al considerar que supone "una traición sin precedentes" a la Constitución y a la igualdad entre españoles y "el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro a cambio de permanecer en el poder".

Al respecto, el dirigente autonómico ha defendido que la amnistía "solo ocurre cuando hay un principio o un final de un régimen". "La última vez fue en el tránsito de la dictadura a la democracia y fue gran reencuentro del pueblo español, que aprobó con matrícula de honor", ha afirmado.

Por ello, ha considerado que con una ley de amnistía actualmente se puede "dar por liquidados los principios fundamentales de la Constitución del 78" y ha alertado que ahora se va "hacia otra cosa, sin haber consultado a los españoles, ni haber pedido ni permiso ni perdón".

"INTOLERABLE"

Asimismo, ha insistido en que dicha medida es una "traición a los principios fundamentales de la Constitución". "Es intolerable, es pedir perdón a los que han malversado, se han llevado nuestro dinero. No se está indultando por una posición romántica de pedir la emancipación de los pueblos libres en el mundo", ha aseverado Mazón.

En este sentido, ha sostenido que van a "luchar" contra la amnistía y contra "una España a la carta, un Código Penal a la carta y delitos a la carta que van contra los principios fundamentales de la Constitución".

Posteriormente, preguntado en declaraciones a la Cadena Ser si la Comunitat Valenciana está dispuesta a emprender alguna acción contra los acuerdos que se están cerrando con los partidos independentistas catalanes de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Mazón ha recordado que "todo esto viene de la amnistía contra la que luchamos porque se carga los fundamentos básicos de la Constitución y del Código Penal".

Ha insistido en que la Comunitat Valenciana es "la peor financiada" y desde esta región se va a seguir ratificando la deuda que se mantiene con ella, no solo en materia de financiación, sino también en asuntos como el agua o el Puerto de València, ha enumerado.

Por ello, ha garantizado que el gobierno valenciano hará valer su posición, "incluso en los tribunales", ante "cualquier trato bilateral injusto que pueda ocurrir".