Mazón avanza que antes de verano llegarán inversiones por "miles de millones" en investigación o energía

Catalá afea al Gobierno que no apoye la Capitalidad Verde Europea y el 'president' promete destinar una partida "muy importante"

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado la llegada de "importantes inversiones" a la Comunitat Valenciana por "miles de millones" de euros entre el próximo lunes y la llegada de verano en sectores estratégicos como la investigación biomédica-tecnológica, la energía o las infraestructuras.

Se trata de operaciones "ya cerradas y puestas en marcha" en sectores estratégicos para la Comunitat. Así lo ha manifestado en el 'Encuentro Dinero' organizado por el diario 'La Vanguardia' en València, al que han asistido la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y representantes empresariales como Salvador Navarro (CEV) o José Vicente Morata (Consejo de Cámaras de Comercio).

En su intervención, Mazón ha augurado que, con estas inversiones, la Comunitat será "referente internacional" en materia de hidrógeno verde e infraestructuras de movilidad, además de reiterar la consolidación de un entorno seguro y atractivo para las empresas, "sin complejos ni cortapisas para recibir inversiones".

"TERRITORIO IRRESISTIBLE"

"Aquí no obligamos ni multamos a nadie por querer salir, entrar, quedarse o irse. Aquí tienen un territorio irresistible que no pide perdón ni permiso por ser un territorio más atractivo donde establecerse. La Comunitat Valenciana es una apuesta segura", ha dicho.

A nivel municipal, aunque ha remarcado que el periodo electoral le "impide hacer anuncios", Mazón ha prometido a la alcaldesa de València que la Generalitat apoyará a la Capitalidad Verde Europea 2024 con "una inversión muy importante".

Como balance, ha destacado medidas como "el inicio de la reforma fiscal valenciana" con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, de la que se han beneficiado 1.433 valencianos con "un ahorro medio de 7.000 euros por persona", y la reducción del 25% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para menores de 35 años con un ahorro medio de 1.400 euros, a la que 223 jóvenes se acogieron "solo en enero" de este año.

Además, ha puesto en valor la bajada del déficit en 500 millones de euros durante los últimos seis meses o la reducción del 8% del sector público instrumental de la Generalitat, un "primer paso" para recortar "gasto inservible" o duplicidades. Y ha avanzado que el plan 'Simplifica' se aprobará como decreto-ley con la colaboración de las entidades empresariales.

En esta línea, el jefe del Consell ha reiterado que los "impuestos ideológicos" proyectados por el anterior gobierno del Botànic para 2025 no entrarán en vigor. Afectaban a los vehículos de tracción mecánica, a la emisión de gases industriales y a los grandes establecimientos comerciales.

CATALÁ PROMETE CIEN MILLONES EN INVERSIONES

Por su parte, la alcaldesa de València ha coincidido en lanzar un mensaje de estabilidad, seguridad jurídica y colaboración público-privada, "con reglas del juego claras y honestas y los empresarios como aliados", y ha destacado una "apuesta estratégica" por el ecosistema innovador con cien millones de inversiones en los tres próximos meses.

Catalá ha aprovechado su discurso para reprochar al Gobierno que no haya invertido "ni un euro" a la Capitalidad Verde Europea y para defender la labor de los medios de comunicación cuando "parece que se van a intervenir", en alusión a las declaraciones del presidente Pedro Sánchez contra las 'fake news' o el 'lawfare'.

NAVARRO INSISTE EN AMPLIAR LOS AEROPUERTOS

Como presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro ha insistido en la necesidad de reformar la financiación autonómica y mejorar las infraestructuras, con una segunda pista para el aeropuerto de Alicante y la ampliación del de Valencia.

Navarro ha defendido que la Comunitat puede ser "referente" en la gestión del agua, algo que ha ligado con el encuentro que se celebrará a final de mayo en Alicante con los gobiernos autonómicos y las patronales del sector de Murcia y Andalucía.

En materia turística, ha proclamado que la Comunitat no tiene que "pedir perdón" por atraer a los visitantes "de una manera sostenible". Y ha reivindicado que la Comunitat debe "dejar de ser invisible": "No puede ser un convidado de piedra. Puestos a escoger, preferimos no ser el invitado incómodo, sino el que incomoda".