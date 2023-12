Mazón desea "la mejor de las suertes" al PSPV y asegura que el PPCV "no intercederá" en su proceso interno

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat Valenciana y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que su formación "no intercederá" en el proceso interno que ha iniciado el PSPV y ha deseado a los socialistas valencianos "la mejor de las suertes" en esta jornada interna "como sea que quiera acabar".

En estos términos se ha pronunciado Mazón este sábado, en declaraciones a los medios, después de que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado que propondrá a la ejecutiva nacional del partido la convocatoria de un congreso extraordinario a principios de 2024 ante la necesidad de "nuevos liderazgos de equipos y estrategias" en la formación.

Ante las preguntas de los periodistas, el dirigente 'popular' ha rechazado "mandar consejos ni deseos ni mensajes" al partido de la oposición, pues, ha defendido, "tiene la costumbre" de "no interceder en los procesos de renovación o internos de otros partidos". "Ojalá todo el mundo lo hiciera así", ha manifestado.

Por ello, ha sostenido que quiere ser "muy respetuoso con el proceso que está iniciando el PSPV", y ha resaltado que espera que, "en cualquier caso, podamos dialogar y podamos pactar en vez de no sentarnos".

"Creo que será bueno que tengamos un instrumento útil para la Comunitat Valenciana que tiene que ser el Partido Socialista para poder pactar, dialogar y tener una actitud en beneficio de la Comunitat Valenciana", ha continuado.

En esta línea, se ha negado a mencionar ningún posible nombre para ocupar la secretaría general del PSPV y ha insistido en que desde el PPCV deben vivir este proceso con "mucho respeto y mucha tranquilidad".

"Nosotros no vamos a interferir en un proceso interno de otro partido. A mí no me gusta que lo hagan sobre mí y a veces lo hacen, pero yo no lo voy a hacer", ha concluido.