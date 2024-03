Mazón dice que no hay previstas restricciones de agua, pero no las descarta si sigue la "insolidaridad" del Gobierno

CASTELLÓN, 22 (EUROPA PRESS)-

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado hoy que no hay "encima de la mesa y a la vuelta de la esquina" restricciones de agua por la sequía en la Comunitat Valenciana, aunque no las descarta "si sigue la insolidaridad del Gobierno de España".

Mazón se ha pronunciado así en una comparecencia ante los medios tras firmar con la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, protocolos en materia hídrica.

Mazón ha subrayado que la posibilidad de plantear restricciones de agua en estos momentos "no está sobre la mesa". "Creo que afortunadamente, y a diferencia de otros territorios, en caso de que se agudice esta situación de falta de lluvia, a nosotros las condiciones de sequía nos llegarán más tarde que a los demás porque durante mucho tiempo hemos hecho los deberes que nos correspondían", ha dicho.

No obstante, el jefe del Consell ha señalado que esto no significa que la Comunitat esté fuera de peligro "porque si no llueve, no llueve para nadie, y si se prolonga la situación de falta de lluvia, es verdad que antes o después podremos tener problemas".

La ventaja de haber hecho los deberes a tiempo -según ha apuntado Mazón- "es que los problemas llegarán más tarde que a otros territorios y, por tanto, lo que está ocurriendo ahora en Barcelona, que hace más de una semana que han comenzado las restricciones y el primer nivel ha sido el de la bajada de presión en la ciudad y en los municipios colindantes, eso aquí aún no ha llegado". El 'president' ha subrayado en que en la Comunitat se ha depurado y se ha reutilizado durante mucho tiempo y se ha invertido en el ciclo integral del agua.

SITUACIÓN "MUY COMPROMETIDA"

"Estamos en una situación complicada, de hecho la Comunitat Valenciana está en una situación peor que los demás porque, habiendo hecho más deberes que los demás, resulta que estamos en una situación muy comprometida, pero nuestro problema no es la falta de responsabilidad, sino la falta de solidaridad, que es la que nos hace falta", ha apuntado.

Mazón ha recordado que en España hay 50 trasvases en marcha, "algunos con ríos españoles que mandan agua a Francia, e incluso a Portugal, pero cuando toca un trasvase a una tierra como es la provincia de Alicante todo se pone boca abajo, todo es desastre político, todo es controversia y todo es demagogia", y se ha preguntado "por qué en España esta reflexión sigue durmiendo el sueño de los justos".

El 'president' ha cuestionado "cómo es posible que el Tajo mande a Portugal el doble de agua que pide, que necesita y que se ha firmado y cuando se pide para la Comunitat Valenciana resulta que todo es un problema político, y cómo es posible que el Ebro mande agua a Francia y nosotros no podemos ni plantear que el agua en España es para todos".

"Cómo es posible que nosotros seamos los del discurso de la solidaridad hídrica cuando no nos sobra y somos los primeros cuando hace falta en Barcelona en decir que estamos a favor de solventar un problema concreto y puntual con agua que va a salir desde la provincia de Valencia y por qué esto no es recíproco", ha insistido.

En opinión de Mazón, "no hay una visión de Estado, no hay vocación de un pacto de Estado y se sigue jugando a los territorios que se separan". "Nosotros hemos hecho los deberes no solo en depuración, en reutilización y en ciclo hídrico, sino incluso trasvases porque hemos puesto en marcha el trasvase Júcar-Vinalopó con un esfuerzo muy importante por parte de los regantes de Valencia con respecto a los regantes de Alicante y esa solidaridad hídrica la hemos conseguido, por tanto podemos predicar con el ejemplo", ha destacado.

"Me siento muy cómodo en el Día del Agua para ser todo lo reivindicativo que toca, y me siento con toda la autoridad moral para decir hoy desde Castellón que la prioridad uno en estos momentos por parte del Gobierno de España tiene que ser el embalse de Arenós -la ampliación- porque es prioridad uno, porque siguen sin comprometerse, sin presupuestarlo y sin atenderlo", ha añadido.