Mazón exige una investidura "lo antes posible" y acusa a Puig de "pegarse con 'loctite' al sillón"

ALICANTE, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido que su investidura se realice "lo antes posible", puesto que considera que la ciudadanía ha dicho "que quiere cambio y con bastante claridad". Además, ha acusado al 'president' en funciones, el socialista Ximo Puig, de "pegarse con 'loctite' al sillón del Palau".

Así se ha expresado Mazón este miércoles, tras recibir como presidente de la Diputación de Alicante a los jugadores y al cuerpo técnico del Club Deportivo Eldense por su ascenso a Segunda División, al ser preguntado por los plazos de investidura.

"Me gustaría que fuera lo antes posible porque la gente ya ha hablado, ya ha dicho que quiere cambio, además creo que lo ha dicho con bastante claridad. No veo razones para eternizar esta cuestión", ha enfatizado, al tiempo que ha hecho un llamamiento al PSPV y le ha acusado de "pegarse al sillón".

En esta línea, ha defendido que la ciudadanía pide "ponerse en marcha", por lo que no ve "la necesidad de retrasar" la investidura, y ha censurado decisiones que, a su juicio, no son "las más edificantes".

"Estoy viendo subvenciones a dedo con un gobierno en funciones, acuerdos que no esperaba que se realizaran de esta manera, sin ni siquiera trasladarlo al partido ganador. Son cosas que no me parecen muy edificantes y no me gustaría que esta situación se prolongara mucho por el prestigio de las instituciones, nada menos que el de la Generalitat", ha manifestado.

EXIGE A PUIG Y A SÁNCHEZ QUE "LUCHEN" POR LA LLEGADA DE TESLA

Por otro lado, Mazón ha advertido que sería "lamentable" que "por culpa de una supuesta filtración de la Generalitat", la empresa Tesla "estuviera abandonando la idea de venir a la Comunitat Valenciana".

"Espero que el Gobierno de España luche porque se quede en España, en este caso en la Comunitat Valenciana, y no se vaya a otro lado una gran posibilidad", ha sostenido, al tiempo que ha pedido a Puig y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "tomen cartas en el asunto" de confirmarse.

A este respecto, les ha urgido a que si "quieren seguir el más tiempo posible en el despacho, sean consecuentes". "Si ha decidido aferrarse y seguir repartiendo subvenciones a dedo, que asuma su responsabilidad y que luche por Tesla, tanto él como Sánchez. Es lo mínimo que se le puede exigir, ya que han decidido pegarse con 'loctite' al sillón del Palau de la Generalitat", ha insistido.

Interpelado por las palabras de Puig, quien este miércoles pidió "más lealtad" a Mazón y afirmó que harían "la mejor transición posible", el líder el PPCV ha tachado estas declaraciones de "contradictorias", puesto que a su juicio Puig "se está aferrando al sillón".

Carlos Mazón ha defendido que él tomó la "iniciativa" para reunirme con Puig y ha afeado que, hasta el momento, había recibido "una negativa a todo". "Entendía y sigo entendiendo que hay decisiones empresariales importantísimas que no tienen que depender de si Puig se aferra o no al sillón", ha afirmado.

"Estoy a disposición, como no puede ser de otra manera, del 'president' de la Generalitat para contribuir a dar normalidad y la mayor capacidad de seguridad a las posibles inversiones que haya. Nos tendrá que explicar a qué tipo de lealtad se refiere, porque yo no he podido dar más ofrecimiento para dar seguridad a las inversiones, pluralidad a la Mesa de les Corts, para hablar de gobernabilidad. De muchas de estas cosas no ha querido hablar. Él sabrá por lo que está pasando", ha zanjado.

"CAMBIO DE DIVISIÓN"

Por otra parte, tras recibir a los jugadores del Eldense, preguntado por si los tres ascensos en tres años del equipo de Elda son una aspiración para él, Mazón ha defendido que "pasar de la Diputación a probablemente la Generalitat no significa un ascenso en términos deportivos".

En la misma línea, ha sostenido que eso sería "desmerecer a toda una institución provincial como la Diputación". "Bajo ningún concepto. Es otro nuevo reto, en otro nuevo ámbito, con la mismísima ilusión de siempre. No es un ascenso, es un cambio de división, eso sí", ha señalado.

"Es un nuevo reto, es seguir luchando por mi tierra, que es lo que más me mueve. Espero seguir ganando elecciones, eso sí, pero sobre todo espero ser acreedor de poder ganarlas en base a una buena gestión y una buena defensa de mi tierra, que es a lo que me dedico", ha resaltado.