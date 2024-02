Mazón ofrecerá "diálogo y rigor" a Ribera frente a deuda hídrica y pone a la Comunitat de "ejemplo" de reutilizar

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que la Comunitat Valenciana es "ejemplo de reutilización, depuración y solidaridad" en relación al agua y ha afirmado que ofrecerá a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, "diálogo y rigor" en la reunión del luges para poner fin "a la deuda hídrica de la Comunitat Valenciana y solucionar las necesidades de agua".

Así se ha expresado este viernes el jefe del Consell en declaraciones a los periodistas en Alicante, tras mantener una reunión con una representación de la comunidad de regantes de la Comunitat Valenciana, previa al encuentro que mantendrá el próximo lunes con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"Durante estos días, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vertido acusaciones que no son de recibo, simplemente porque no son verdad. Somos un ejemplo de reutilización, de depuración y de solidaridad. No queremos una planificación para España distinta de la que estamos ejemplarizando en la Comunitat Valenciana. Tenemos la autoridad moral para poder reclamar que el agua en España es de todos", ha sostenido.

En este sentido, ha precisado que en la reunión del lunes con Ribera, que se producirá tras la petición de Mazón para llevarla a cabo, pondrá encima de la mesa "los recortes ideológicos al trasvase Tajo-Segura", ya que ha afirmado que hay una "deuda de 200 hectómetros cúbicos, que en términos económicos equivale a 791 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB) que han perdido los regantes de la cuenca del Segura".

Además, también reclamará a la ministra las "obras pendientes" en modernización que considera que deben "ayudar a seguir reutilizando y ser sostenibles, especialmente para las provincias de Valencia y Castellón". A la reunión, Mazón ha recalcado que irá "con una única voz de todos los regantes de la Comunitat Valenciana".

"Lo que le voy a reclamar, en nombre de todos los regantes de la Comunitat Valenciana, a la ministra es diálogo y rigor. Empecemos a solucionar problemas. Nosotros no estamos en ninguna guerra del agua, estamos en una legítima defensa desde la autoridad moral de haber hecho bien nuestros deberes", ha sostenido.

En este sentido, ha abogado por trasvasar y desalinizar "lo que corresponde", ya que ha precisado que hacerlo masivamente "no es sostenible y es perjudicial", así como tratar los acuíferos "como corresponde" y hacer las obras "pendientes" para "reutilizar mejor el agua, con toda tranquilidad y con todo el rigor del mundo".

PIDE AL GOBIERNO QUE ENTRE EN LA "SENDA DE DIÁLOGO"

Mazón ha puesto en valor que entre las provincias de Alicante y Murcia reutilizan "más del 10 por ciento de todo el agua que se reutiliza en Europa y casi el 40% del que se reutiliza en España", por l que considera que son "un ejemplo".

"Si el Gobierno de España entra en una senda de diálogo y de rigor, va a ser muy fácil, muy fácil que nos podamos entender. Si salen de esa cueva ideológica en la que algunos se han metido, va a ser muy fácil que en base al rigor podamos avanzar. Será cuestión de ellos", ha apuntado.

En el encuentro del president con los regantes han participado, además de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; el presidente de FECOREVA y presidente del Sindicato Central de Aguas del río Mijares, Pascual Broch; el vicepresidente de FECOREVA y presidente de la Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-Turia, Salvador Marín; el vicepresidente 2º de FECOREVA y presidente de Riegos de Levante, Margen derecho del río Segura, José Antonio Andújar, el presidente de Riegos de Levante, Margen izquierdo del río Segura, Roque Bru; el presidente de la Junta Central de Usuarios Vinalopó-L'Alacantí y consorcio de Aguas de la Marina Baja, Ángel Urbina.

También han estado presentes el vicepresidente primero de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacanti y Consorcio de Aguas de La Marina Baja, Pío Hernández Hernández ; el presidente de la Comunidad de Aguas de Novelda, Francisco Manuel Azorín Alted; el presidente de la Comunidad Regantes de Albatera, Julio Albert Paya; el presidente de la Comunidad Regantes de Monforte, Carlos Ibarra Llopis; el presidente Comunidad Regantes de la Huerta de Alicante, Francisco Vidal Giner; y el Juez de Aguas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Bernabé.