Mazón (PRC) reclama en el Congreso más apoyo para la industria cántabra

El Ministerio cifra en 69 millones las ayudas recibidas por las empresas cántabras por el coste de la energía y la guerra de Ucrania

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha reclamado hoy en el Congreso de los Diputados más apoyo para la industria cántabra, que es "clave" para el empleo "estable" y de "calidad".

Mazón se ha pronunciado en estos términos durante el debate que ha mantenido con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para avanzar en el plan de descarbonización de la empresa Solvay, que pretende reemplezar la mitad del consumo de carbón por una caldera de Combustible Derivado de Residuo (CDR) para reducir las emisiones de CO2 con una inversión de unos 140 millones de euros.

El diputado nacional regionalista ha aprovechado para calificar de "poco" las ayudas recibidas hasta ahora por las empresas cántabras para hacer frente al coste de la energía y a los efectos de la guerra de Ucrania, y que la ministra ha cuantificado en 69 millones de euros.

"Es poco dinero 69 millones de euros. Es casi como una carretera media", ha subrayado el parlamentario, para urgir la aprobación del PERTE de la descarbonización y acelerar la certificación de ahorro energético, que corresponde al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Mazón ha incidido en que es momento de "apostar" por la industria. "La industria es la clave porque es la garantía de los puestos de trabajos estables y de calidad. Esa es la primera preocupación de la gente", ha dicho.

Y ha puntualizado que "la industria de hoy y del futuro no puede ser como la de hace 50 años, pero tenemos que tener industria".

Al hilo, ha sostenido que las industrias energéticamente intensivas representan "los cimientos" de las cadenas de valor "críticas y estratégicas" de la economía y la sociedad, estando comprometidas con la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de gases invernadero.

Por ello, ha señalado que la solicitud de apoyo a este tipo de industria "no es porque sean pedigüeñas", si no por que les es "imposible" competir en los mercados internacionales y no todas han podido beneficiarse de todas las medidas adoptadas para combatir el precio de la energía.

El diputado nacional del PRC ha recordado que, en el caso de Solvay, no ha podido beneficiarse de algunas medidas dirigidas a la industria y necesita una ayuda para su continuidad.

Por ello, esta empresa, al igual que otras, está pendiente de la aprobación de los PERTE y de las subastas de cogeneración o los certificados de ahorro energético, que dependen del Ministerio de Ahorro Energético, para poder ejecutar su proyecto de descarbonización.

Mazón ha recordado que esta empresa tiene "los deberes hechos" desde hace más de un año y aún no conoce las ayudas que puede recibir provenientes de financiación europea y nacional. Por ello, ha urgido a que se "acelere" la certificación y a que el PERTE se "resuelva cuánto antes".

Mazón ha subrayado que esta empresa constituye el 2,5% del PIB cántabro, que emplea a 360 personas como personal propio, a 350 como personal contratista y que hay unos 2.000 empleos inducidos. "Es una fábrica de nivel mundial y más de la mitad de su producción se exporta fuera de la Unión Europea", ha concluido.