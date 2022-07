Mazón pregunta "cuándo parará" la "persecución" contra la "pobre chica" abusada por el ex de Oltra

VALENCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha preguntado "cuándo va a parar" la "persecución" contra la "pobre chica" abusada por el exmarido de la ex vicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra y ha vuelto a afear a Compromís y al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "dónde está su escala de valores".

"Me parece algo incalificable", ha expresado Mazón a los medios este sábado en Llíria (Valencia), preguntado tras el expediente abierto por la Fiscalía de Menores por posible situación de desprotección del bebé de la menor abusada por el exmarido de Oltra.

El líder de los 'populares' valencianos ha considerado que esta situación "tiene toda la sensación de que sigue una persecución" contra la joven, algo que, a su juicio, es "muy grave".

"Si ya no solamente no se la protegió, si encima se la esposó, no se la creyó, se ocultó la investigación, si ahora encima se le niega la renta valenciana de inclusión a su hija y se le quiere desgarrar la tutela de su hija para que se quede sin ella, no sé qué mal ha hecho esta pobre chica para que después de todo esto se la siga persiguiendo. No es que me llame la atención, sino que me parece algo incalificable", ha manifestado.

Por ello, se ha preguntado "cuándo va a parar la persecución" a esta "pobre chica": "¿No le van a dejar ser madre? ¿Este es el panorama de protección de los menores que tenemos en la Comunitat Valenciana?".

Al mismo tiempo, ha incidido en "cómo es posible" que la directora general de Infancia y Adolescencia "siga en su puesto" al "estar imputada por estos mismos hechos" y ha cuestionado a Compromís y al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, como "último responsable" de mantenerla en el cargo, "dónde está su escala de valores".

"¿Hay alguna escala de valores a la que nos podamos agarrar para saber cuál es la moralidad de los partidos del gobierno de la Generalitat? Esta es una pregunta que convendría que nos la respondieran porque somos ciudadanos con derecho a saber las cosas", ha apostillado.

La Fiscalía de Menores ha abierto un expediente por posible situación de desprotección del bebé de la menor abusada por el exmarido de la ex vicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

En concreto, desde la Conselleria de Igualdad --entonces dirigida por Oltra--, ante la sospecha de que el bebé que tiene la menor abusada pudiera encontrarse en situación de desprotección, inició los trámites y lo puso en conocimiento del Ministerio Público para que se investigase, por lo que Fiscalía ha abierto un expediente.

"PERMITIR LA PERSECUCIÓN"

Por su parte, la portavoz de política social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de "permitir la persecución a la víctima del ex de Oltra" a quien "pretenden ahora retirar la custodia de su hijo".

Bastidas ha calificado de "deleznable" la actitud de Puig hacia la víctima de los abusos. "No solo no le ha pedido perdón en ningún momento, sino que sigue la persecución de la Generalitat hacia la chica, tratando ahora de retirarle la custodia de su hijo e intentando arrebatarle a su hijo mientras Puig calla y consiente", ha censurado en un comunicado.

La portavoz 'popular' ha denunciado que la Generalitat "le hizo la vida imposible a la víctima en el centro de menores obstaculizando la investigación de su caso de abusos sexuales y tratando por todos los medios de impedir que se pudiera averiguar lo ocurrido".

"Le hicieron deambular por cinco centros en cuatro municipios distintos mientras el educador condenado por abusos permanecía tranquilamente en su puesto de trabajo. Tampoco le han dado ninguna ayuda, salvo la de mujer maltratada, ni le permiten acceder a la renta valenciana de inclusión ni al ingreso mínimo vital como a cualquier ciudadana. Incluso fue despedida junto con su pareja del hospital de Torrevieja. Y ahora pretenden arrebatarle a su hijo", ha manifestado.

Ante esta situación, la diputada ha exigido a Puig que cese "de una vez" la "persecución infame a esta chica" y se ha preguntado si la nueva consellera Aitana Mas "va a seguir la estela" de su predecesora y "va a ser partícipe del escarnio que está padeciendo" la víctima.

Por último, Bastidas ha criticado que la directora general de Infancia y Adolescencia, "imputada en el caso, continúa en su puesto como alto cargo de la Generalitat, con los mismos cargos como la vicepresidenta cesada, sin que nadie diga nada y con Puig mirando hacia otro lado". "Ya está bien", ha zanjado.