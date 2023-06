Mazón urge a Puig a conformar su grupo parlamentario y no retrasar su investidura:"Salga del sillón, no se eternice más"

"No tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles", advierte en un acto sobre sanidad junto a Feijóo

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido este martes al 'president' en funciones, el socialista Ximo Puig, que conforme ya su grupo parlamentario y no dilate más el pleno de Les Corts en el que se votará su investidura, dentro del acuerdo de gobierno entre 'populares' y Vox.

"'President', salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos. No prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles", ha manifestado en su intervención en un acto en la Marina de Valencia en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado una mesa sobre sanidad.

Tras la sesión de constitución de Les Corts de este lunes, en la que Llanos Massó (Vox) asumió la presidencia de la cámara, Mazón ha insistido en reclamar que el PSPV conforme ya su grupo parlamentario y no retrase su investidura.

Para ello ha apuntado directamente a Puig: "Déjenos poner en marcha un programa de sanidad pública como corresponde. No prolongue más una situación viendo que el pueblo valenciano ha hablado y quiere de manera prioritaria una sanidad pública".

"Vamos a por ella y vamos a tener como aliado a Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno", ha enfatizado, destacando que el jefe de los 'populares' es "una persona que conoce la sanidad, que la ha gestionado y que tiene como prioridad que los profesionales estén bien apoyados y reconocidos".

Una vez sea investido, Mazón ha prometido que trabajará para mejorar la sanidad valenciana, al considerar que actualmente es "de segunda o tercera" división. "Gran parte del cambio es nuestra salud", ha aseverado.

"LA SANIDAD VALENCIANA SUFRE UNO DE LOS MAYORES COLAPSOS DE ESPAÑA"

Sobre la situación de la sanidad valenciana, ha vuelto a criticar que sufre "uno de los mayores desastres y colapsos en España", ante lo que se ha comprometido a reducir las listas de espera, reconocer "en vez de ser condenados por desproteger" a los sanitarios, que no circulen SAMU sin médico y que "se acabe el prejuicio ideológico y lingüístico".

Todo ello requiere, ha defendido, de un Gobierno central que apoye esta tarea y le dé a la sanidad pública "la relevancia que merece". "Lo más importante y lo más urgente es la eficacia: no puede haber una sanidad pública universal y gratis si no es eficaz ni se ayuda a los que ayudan", ha insistido.

Al margen de la sanidad, Mazón ha bromeado que el "proceso de valencianización" de Feijóo "va por muy bien camino", ya que participa en este acto "después de tomarse una horchata" y la semana pasada visito las Fogueres de Alicante "y la Magdalena está al caer".

Además, ha destacado que las candidaturas 'populares' al Congreso y Senado por Valencia, Alicante y Castellón ayudarán a "completar la faena del cambio que hay que poner en marcha definitivamente" en las elecciones del 23J. Y ha puesto en valor que "por fin y de nuevo, Valencia estrena a la alcaldesa de España, que es Mª José Catalá".