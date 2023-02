Mazón ve el aborto como un "derecho" y el derecho a la vida como "fundamental"

Dice que "no tiene pase" que no se hayan producido "dimisiones en cadena" por la "sangría" de excarcelaciones con la ley del 'sí es sí'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ycandidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado contundente este miércoles que el aborto es un "derecho" y que el derecho a la vida es un "derecho fundamental".

Preguntado por su postura sobre si considera el aborto como un derecho de las mujeres, Mazón ha afirmado de forma rotunda que "claro que lo es" al tiempo que ha aplaudido y le ha sorprendido la "celeridad" del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en resolver esta cuestión que llevaba bloqueada desde 2011.

Eso sí, ha matizado que si bien esa es su "reflexión moral" personal, no conoce "a nadie razonable que por muy firmes que tenga sus sentidos en uno o en otro lado, no le llegue un caso que le haga dudar por profundidad moral", ha expresado el candidato 'popular' a la Generalitat durante su intervención en un coloquio organizado en el Club Siglo XXI, en Madrid.

Al hilo, y al ser repreguntado por la misma cuestión aunque con el matiz de que el aborto sea considerado un "derecho fundamental", Mazón ha sostenido que "poco importa" lo que él considere. "Yo no soy jurista. La palabra fundamental o no... si se quiere buscar un matiz o no... para mí es un derecho. A lo de fundamental no llego", ha aclarado para, acto seguido, insistir en que el derecho a la vida "es un derecho fundamental". "Esta es mi opinión personal y moral", ha reiterado.

SOLO SÍ ES SÍ

Asimismo, Mazón ha sido cuestionado por la polémica Ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, conocida como del 'Solo sí es sí', que está ocasionando disputas internas en el seno de la coalición del Gobierno central, sobre la que ha opinado que este asunto merece una "reflexión" sobre las víctimas.

"Están aterrorizadas, viendo lo que está ocurriendo", ha lamentado. Dicho esto, ha criticado la "soberbia" del Gobierno en un asunto que "no se sostiene" y que está provocando una "sangría". "Es espectacular que nadie haya pedido perdón, pero no tiene un pase que no tengamos dimisiones en cadena por decencia en España", ha apostillado.

Durante su discurso inicial, tras ser presentado por la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, Mazón ha hecho hincapié en que no quería "hablar mal" de la Comunidad Valenciana. "Hay que pasar página. No estamos proponiendo escrachear a nadie porque así no se construye política", ha indicado.

En este sentido, ha llamado a los valencianos a decidir en las urnas si los ocho años de Gobierno presidido por Ximo Puig son "un paréntesis que hay que superar o si se va a consolidar un régimen" en la región.

"Para que la Comunidad Valenciana se ponga en marcha, lo primero es que su Gobierno funcione y no sea un lastre", ha subrayado para luego avisar de que la Comunidad no se va a "agachar" ante quien los "ningunea". "No nos vamos a inclinar ante nadie", ha lanzado admitiendo que siente "presión" diaria por lo que su formación política se "juega".

En otro punto, preguntado por si volvería a contar con el expresident Francisco Camps si finalmente queda absuelto por la trama Gürtel para algún puesto en la Generalitat, Mazón ha reconocido que "ya cuenta" con él y se ven con "cierta frecuencia". "A mí me gusta aprender de la gente que ha tenido experiencia, nada menos que con mayorías absolutas".

"A partir de ahí lo que pueda ocurrir tendrá que ver con cómo se encuentre él, con cómo podamos estar o conversaciones que podamos tener", ha lanzado para luego apuntar que es de "sensación de restitución de un varapalo mediático político injusto" y que le genera "mayor empatía" hacia su persona.

"UN CORREDOR DE FONDO"

Al coloquio también han asistido el portavoz del Partido Popular en el Senador, Javier Maroto, y la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, además de la secretaria del PP, Cuca Gamarra, que se ha encargado de presentarlo.

En palabras de Gamarra, Mazón, "además de amigo y político" es un "corredor de fondo" al que le ha definido con la regla de "las tres ces": "compromiso, capacidad y convicción", del que, según ha dicho, es uno de los políticos que "va a marcar el futuro más próximo de la política de España".