El 'mediador' dice que el presidente canario estaba informado y que el exdiputado del PSOE era la "cabeza visible"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 (EUROPA PRESS)

El 'mediador' Marcos Antonio Navarro Tacoronte, investigado en la presunta trama corrupta que operaba desde Canarias, ha asegurado este viernes que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, estaba informado de las gestiones que realizaban en una estructura en la que ha situado como "cabeza visible" al exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Marcos Antonio Navarro, situado en la investigación como 'mediador' de la trama y clave al aportar dos teléfonos móviles que recogen grabaciones y fotografías, ha asegurado en una entrevista en Cope Canarias recogida por Europa Press que organizaba "fiestas" a las que se sumaban hasta una quincena de diputados de su grupo.

DE MARTES A JUEVES, PROSTITUTAS

El denunciante del 'caso Mediador' ha indicado que siempre ha 'trabajado' para el PSOE y por eso no hay nadie de CC o PP implicado. Además, ha subrayado que "todas las noches", entre los martes y los jueves --días habituales de sesiones en el Congreso-- acudían a burdeles o recibían a prostitutas en hoteles.

"Era como la fiesta de fin de año, con catering y catálogos de fotos", ha detallado, señalando que esto ocurrió durante 2021 y 2022, incluso en pandemia --ha dicho sobre Bernardo Fuentes--, indicando que dictaba las personas que venían, estaba todo estudiado, mecanizado, eran cenas, desayunos y almuerzos, también había diputadas mujeres", ha apuntado.

UN TOPO EN LA CONSEJERÍA

Navarro Tacoronte ha vuelto a remarcar que a un funcionario de la Consejería de Agricultura lo mandaron a un "cuarto oscuro" porque era un profesional "honrado, honesto y encantado de su trabajo, pero metió la camisa donde nadie le llamaba".

En esa línea, ha apuntado que "tocaba expedientes" que no querían "que se tocaran" y no entiende cómo desde el Gobierno de Canarias se desconoce el 'ostracismo' del funcionario dado que el presidente, Ángel Víctor Torres, estaba informado de las gestiones que se hacían con los expedientes por "un topo" que había en el departamento, el asesor de Tayshet Fuentes.

"Tienes que contar con todo el circo, el papa, el obispo y los frailes lo sabían, sé por qué lo digo", ha detallado, subrayando que no tiene sentido que Tayshet Fuentes fuera cesado como director general de Ganadería y después presentado como candidato a la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura). "¿Dónde nos perdemos?", se ha preguntado.

ADMITE TENER LA CONCIENCIA SUCIA

Navarro Tacoronte se ha confesado "escandalizado" por todos los hechos que se recogen en el sumario y admite que tiene la "conciencia sucia" porque debido a la trama ha perdido a toda su familia dado que llevaba una "doble vida". "Pagaré lo que tenga que pagar, pero que al menos salga a la luz la verdad", ha agregado.

De hecho, ha expuesto que salió "destrozado" del juzgado tras ser detenido, en oposición a Fuentes Curbelo, del que ha dicho que "salió riéndose" y con la conciencia tranquila. "O no tienes conciencia o no eres padre; no tengo nada que esconder ya", ha explicado antes de quejarse de que este exdiputado --dejó el acta al estallar la trama-- "presumía de socialismo" y después comía marisco todos los días en Madrid.

Asimismo, ha señalado que los gastos vinculados a la trama que se hacían en Madrid "eran pagos de empresas de Madrid" y los ganaderos, realmente, "eran pocos". En este sentido, ha comentado que llegó a manejar hasta el 70% de los fondos y que el resto eran coches, puros o transferencias bancarias. "No sé cuanto dinero pasó por mis manos, no quiero ni pensarlo", ha destacado.

"HASTA AQUÍ HE LLEGADO, LLEVO MUCHAS MOCHILAS"

Además, ha apuntado que "ahora" nadie le conoce pero no trabajaba solo en Gran Canaria, sino en Tenerife, con gestiones para el Cabildo y los ayuntamientos de Güímar y Arona, entre otros, haciendo hincapié que sin ser cargo público ni funcionario se sentaba al lado del director general de Ganadería en su despacho. "Pagaré lo que tenga que pagar pero hasta aquí he llegado, llevo muchas mochilas", ha señalado.

El 'mediador', que tiene antecedentes por estafa y otros delitos, ha insistido en que no ha filtrado nada del caso sino que todo se precipita por una "denuncia falsa" del exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife y que, en su defensa, le terminan requisando sus teléfonos móviles. "Cuando se percata de que soy yo va llorando a quitarla", ha apuntado, pero Pedro Martín --presidente del Cabildo-- "ya estaba informado".

Marcos Antonio Navarro entiende que "el peor chivato es el teléfono móvil" y entiende que "si el totorota no se equivoca con la denuncia", el caso no habría estallado. También ha dicho que no comprende que algunos empresarios que se sienten "estafados" cuando llegaron a firmar contratos millonarios o recibían subvenciones, y ha dejado claro que no va a "encubrir nada".