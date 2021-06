Los mediadores advierten de la publicidad engañosa en los seguros de viaje Covid

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de Mediadores de Seguros ha advertido sobre la información confusa, que en algunos casos roza la publicidad engañosa, que se suele dar respecto a los seguros de viaje relacionados con las posibles contingencias ligadas con el Covid-19.

"No existe una póliza específica Covid que resuelva cualquier contingencia de esta esa enfermedad fuera de nuestras fronteras", han recordado los mediadores, que han señalado que las pólizas que se están comercializando actualmente son los tradicionales seguros de viaje a los que se han incorporado coberturas específicas como, por ejemplo, pruebas PCR gratuitas.

Además han subrayado que coberturas como la cancelación de viaje por enfermedad, la asistencia médica en el extranjero, el abono de pequeños gastos o el traslado de familiares, entre otros, tradicionalmente ya estaban incluidas en este tipo de seguros.

Desde el Consejo General de Mediadores han destacado que existen otras situaciones, propias del Covid, cuya cobertura se puede ofrecer sin más. Entre estas han mencionado la cancelación de billetes o reembolso del dinero en caso de que se imponga un confinamiento en el país de destino, los gastos derivados de cuarentena por positivo en una escala durante el viaje o en el país de destino, la realización de una prueba PCR si es un requisito necesario para entrar en un país o la cancelación del viaje por miedo a viajar ante un empeoramiento de la situación.

"Mucha prudencia y no dejarse llevar por los reclamos publicitarios si no se está totalmente seguro de las exenciones que lleva aparejada la póliza en caso de contraer o estar en una zona Covid", han recomendado los mediadores, que han tachado de "poco fiables" los sistemas de respuesta automática y las sucursales bancarias, ya que "no son expertas" en la materia.

Por último, desde el Consejo de Mediadores han recalcado que se debe prestar especial atención a las múltiples situaciones que pueden darse en momentos de pandemia, así como a la cobertura sanitaria del país al que se va a realizar el viaje. "No es lo mismo viajar a Estados Unidos, donde la sanidad es muy cara y principalmente privada que viajar a destinos para practicar deportes de aventura, donde, además, serán clave coberturas como la búsqueda y rescate por accidente o las incidencias con el equipaje deportivo", han afirmado.