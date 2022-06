La mediana empresa puede acceder a ayudas europeas más ventajosas que los fondos 'Next Generation'

La complejidad del proceso y los ajustados plazos están desalentado a las empresas a solicitar esta financiación europea

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Las medianas empresas españolas tienen a su disposición otros paquetes de financiación y ayuda procedentes de Europa, además de los fondos 'Next Generation', con líneas de dotación "más elevadas" y criterios de asignación "más simples y ágiles", según han concluido Grant Thornton y la Cámara de Comercio de Madrid en el encuentro 'Fondos europeos: una visión integral para la mediana empresa española", en el que han analizado la situación de los fondos europeos.

Sobre este asunto, ambas entidades han coincidido en que el "difícil" proceso de acceso y la "escasa" llegada de las ayudas hace más atractivos otros programas de ayudas de la Unión Europea. "Las pequeñas y medianas empresas se tienen que dar cuenta de que hay otros fondos a los que posiblemente estén menos acostumbrados, pero que les permiten tener una mayor ratio de financiación", ha explicado el socio de consultoría de sector público y transformación de Grant Thornton, Mario Carabaño.

Los diferentes ponentes de este evento han insistido en que el acceso a las convocatorias de los 'Next Generation' es uno de los principales escollos para las medianas empresas, lo que lleva a reflexionar sobre su diseño y gestión.

"Hay que identificar los problemas en la llegada de los fondos", ha apuntado el viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Llamas. En este sentido, ha puesto de relieve "la lentitud y falta de eficiencia" por parte de la Administración central para que lleguen las ayudas a las empresas, con críticas a la figura del Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), que iba a agilizar el proceso pero se ha atrasado "enormemente".

SOLO UN 35% DE LAS EMPRESAS CREE QUE SON UNA OPORTUNIDAD

A pesar de las "ingentes cantidades de dinero" que representan los fondos 'Next Generation', tan solo un 35% de las empresas españolas se ha planteado estas ayudas como una oportunidad.

Sobre los motivos que llevan a las empresas a no solicitar estas ayudas, la cofundadora de Way to, María Parga, ha señalado la "falta de cultura de petición de ayudas".

En la jornada también se debatió sobre el control de los fondos europeos, destacando que la "buena gestión financiera" y el "cumplimiento de las obligaciones" son factores muy importantes para la llegada de fondos.

Sobre este último aspecto ha incidido la subdirectora general de la Cámara de Comercio de Madrid, Elsa Salvadores, quien en su intervención de cierre ha apelado a todas las administraciones públicas y privadas a "comprometerse" con los requisitos para atenuar las consecuencias económicas de la pandemia.