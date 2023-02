Mediaset España y Fremantle firman un acuerdo estratégico que recoge un contrato de larga duración sobre 'Got Talent'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Mediaset España y Fremantle han firmado un acuerdo estratégico que recoge un contrato de larga duración sobre el formato 'Got Talent España', la producción de la primera edición pionera en Europa de 'Got Talent: All-Stars', y la producción de nuevos formatos de entretenimiento familiar, que ambas compañías explorarán juntas siguiendo el modelo de 'Game of Talents' ('Adivina qué hago esta noche').

"Estamos muy contentos de emprender con Fremantle un nuevo recorrido con este acuerdo que consolida la relación, ya muy estrecha, entre ambas compañías y que se encamina hacia la consolidación por parte de Mediaset España de una oferta familiar en su parrilla de programación", ha afirmado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset España.

Por su parte, Andrea Scrosati, Group COO y CEO Continental Europe de Fremantle, ha manifestado: "Estamos muy orgullosos de haber llegado a este acuerdo de colaboración con Mediaset España, que refleja nuestra excelente relación con el grupo. Gracias a él seguiremos creando y produciendo diversos proyectos de entretenimiento en los próximos años".

El director general de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, ha explicado que, "tras la experiencia de trabajar juntos con Fremantle, este acuerdo solidifica y potencia el alto grado de entendimiento que siempre ha habido entre ambas compañías y además, la aparición de un nuevo desarrollo de 'Got Talent' contribuirá a engrandecer la marca".

En esta misma línea, se ha expresado CEO de Fremantle España, Nathalie Garcia: "En Fremantle estamos muy ilusionados con este nuevo acuerdo que afianza los lazos entre ambas compañías. Además de reforzar la apuesta por 'Got Talent' y, ahora, con la primera edición de 'Got Talent: All-Stars', seguiremos trabajando conjuntamente en el desarrollo y producción de nuevos proyectos".