Mediaset lanza GenZ Awards para premiar a los mejores 'influencers' de España en 15 categorías diferentes

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Publiespaña (Mediaset España) ha diseñado y desarrollado GenZ Awards, premios que distinguirán a los mejores 'influencers' del país en 15 categorías diferentes, para valorar y reconocer el talento de los creadores de contenido digital.

Según ha informado este miércoles el grupo de comunicación, la primera edición de estos premios de ámbito nacional cuentan con un jurado de expertos encargado de preseleccionar a los mejores candidatos.

Se celebrará el próximo 14 de noviembre en un evento que conducirán la presentadora Lara Álvarez y el cantante Xuso Jones desde The Music Station en Madrid y que será retransmitido en directo en televisión, a través de Divinity, en la plataforma digital Mitele y en redes sociales. La ceremonia de entrega de los premios contará con la asistencia y participación de los mejores creadores de contenido digital de España, referentes de la generación Z.

De este modo, GenZ Awards contará con la participación de un jurado de expertos, entre los que se encuentran nueve miembros de varias de las agencias de representación de creadores de contenido digital, que se encargarán de preseleccionar entre todos los 'influencers' del mercado nacional a cuatro nominados en cada una de las siguientes 15 categorías: gastronomía; beauty; moda; lifestyle; health and fitness; gaming; emprendimiento digital; concienciación, diversidad e inclusión; contenido de música; humor y comedia; viajes; podcast y audio; medio ambiente, eco y sostenibilidad; arte, creatividad; y entretenimiento.

En concreto, el jurado estará integrado por Mohamed El Ben Aissati, CEO de Bushido Talent; Paloma Miranda, CEO de Grupo Go Talents; Sergio Barreda, CEO de Keeper Experience; María Vega, directora de talento de Look After You; Diego Moreno, CEO de Nickname; Javier García-Gallo, CEO de Soy Olivia Media Group; Jaime Vargas, CEO de TKers; Gonzalo Pastor, jefe de Estrategia y Creatividad de Vizz Agency; Carlos A. Macho Guevara, director de Marketing de You Planet; Verónica Nevado, directora de Nuevo Negocio de BE A LION; Alfonso Pérez Teijeiro, director comercial de Medios Digitales de Publiespaña; Marta Hernando, directora de branded content de Publiespaña; y Sonia Got, social media manager de Mediaset España.

Por su parte, la directora de Branded Content Digital de Publiespaña, Marta Hernando Salguero, ha afirmado que "los GenZ Awards son una apuesta de Mediaset España por ampliar su conexión con las audiencias más jóvenes y de responder a las necesidades de las marcas adaptándonos a los nuevos hábitos del consumo de medios". "Suponen además una nueva forma de entender la comunicación con un formato multiplataforma donde reconoceremos el talento de los creadores que inspiran a la Generación Z", ha añadido.

Los ganadores se elegirán en dos fases. En la primera, el jurado valora y preselecciona a los cuatro mejores candidatos del año en cada una de las 15 categorías, hasta alcanzar un total de 60 nominados. A partir de ese momento, arranca la segunda fase con la apertura próximamente de las votaciones en el site oficial de los premios, donde el público podrá comenzar a votar por sus preferidos en cada categoría.

Además de los galardonados en cada una de las categorías, se concederá un premio especial GenZ 2023 con una votación que se llevará a cabo en directo durante la celebración de la propia gala entre los cinco creadores de contenido nativo digital previamente elegidos por el jurado de expertos.