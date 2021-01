Medio centenar de candidatos al Consejo de RTVE ya han comparecido en el Congreso que examina su idoneidad para el cargo

Una vez examinados los más de 90 aspirantes, los grupos propondrán nombres al Pleno para elegir a los seis vocales que le corresponde votar

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Casi medio centenar de candidatos al Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE ya han comparecido ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, que examina la idoneidad de los aspirantes que se presentaron al concurso público para elegir al nuevo órgano de gobierno de la Corporación.

Desde el pasado 13 de enero, periodistas de RTVE como Paco Lobatón, Ramón Colom, Manuel Ventero, Eladio Jareño, Carmen Sastre, Paloma del Río o Miguel Ángel Sacaluga, o la directora y productora Isabel Raventós han defendido sus proyectos para la renovación de la Corporación pública.

Sacaluga anunció, durante su intervención, que recurriría en amparo al Tribunal Constitucional, al considerar que la evaluación de aspirantes que realizó el Comité de Expertos no se ajustó a las normas y principios de mérito, capacidad y transparencia.

Una vez examinados los más de noventa aspirantes, los grupos parlamentarios propondrán nombres al Pleno para elegir a los seis vocales que corresponde votar en el Congreso. Después el proceso se trasladará al Senado, que debe seleccionar a los otros cuatro consejeros, y finalmente el tema volverá al Congreso para celebrar una nueva votación entre los diez consejeros elegidos con el fin de adjudicar la Presidencia de RTVE.

Los siete aspirantes a formar parte del Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE, que han comparecido esta mañana en la Cámara Baja, han presentado sus proyectos y han respondido a las cuestiones planteadas por los representantes de los grupos parlamentarios.

CUMPLIR LAS LEYES

En su intervención, María Teresa Pascual ha afirmado que cuestiones como la transparencia, la independencia, las nuevas incorporaciones a la plantilla de la Corporación pública "no son una opinión" sino que "todo esto se recoge en normas y leyes a las que debe atenerse la Corporación RTVE". "Está todo detallado. Sólo hay que hacer que se cumplan esas leyes, nada menos", ha subrayado.

En este sentido, Ángel García Castillejo ha asegurado que "la independencia de RTVE y de sus gestores no sólo debe de ser planteada respecto del Gobierno de turno o de los partidos políticos, sino también respecto de sus proveedores, de las productoras".

"Para el cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas y la mejor gestión del presupuesto, se deben de potenciar las comisiones colegiadas de contratación", ha manifestado, para después añadir que la clave es garantizar que los profesionales dispongan de la independencia para "resistir potenciales ingerencias en su labor".

En el marco de su exposición, Yolanda Sobero Martínez ha declarado que si la Corporación no tiene independencia y no se deja trabajar a sus profesionales "al margen de los vaivenes políticos", RTVE estará "siempre a merced de los colores".

Ángel Marcos Mancebo considera necesario que "de verdad se deje trabajar con independencia, en función de sus planteamientos profesionales, objetivos, y construir, según el Mandato Marco que se les haya dado, una televisión pública acorde a esas premisas, pero también respondiendo a las demandas del público". "Eso es lo más importante. Al final, es reunir a los mejores profesionales haciendo el mejor trabajo. No hay más", ha recalcado.

DEJAR TRABAJAR A LOS PROFESIONALES

Por su parte, Cristóbal Ruitiña ha hecho hincapié en que la independencia informativa se logra "muy fácil, dejando trabajar a los profesionales y promoviendo su estabilidad laboral", de modo que ha abogado por externalizar "sólo lo que sea imprescindible". Así, ha añadido que son necesarios órganos de gestión "dispuestos a garantizar todo ello y, por lo que parece, ya está la actual Corporación en el camino de lograrlo, tal y como se desprende del III Convenio Colectivo".

Además, José Ramón Díez Férez ha manifestado que la mayoría de los aspirantes han defendido "una televisión independiente, transparente y gestionada con rigor", algo que es "indiscutible". También ha puesto sobre la mesa la importancia de la independencia y el buen funcionamiento del Consejo de Administración que salga del proceso de selección.

"Me gusta trabajar en la televisión pública y en el servicio público y no cambio la satisfacción personal y profesional de esto que me produce por ningún tipo de compensación. La Corporación es un servicio público esencial y TVE no es un medio público, es el gran medio público de España y uno de los grandes de Europa y del mundo", ha afirmado José Ángel Quintanilla, quien ha apuntado como uno de los "puntos débiles" la provisionalidad de los gestores.

En último lugar, Miguel María Delgado Esteban ha explicado que "los elementos fundamentales para un nuevo modelo de RTVE son la independencia, la financiación adecuada, la programación de calidad, una apuesta decidida por la formación en todos los ámbitos y una gestión responsable".