Medio centenar de tractores por las protestas de agricultores continúan en las inmediaciones del puerto de Málaga

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

Medio centenar de tractores por las protestas de los agricultores, parte de los que a lo largo del día han bloqueado accesos al puerto de Málaga capital, continúan en el entorno de San Andrés, avenida José María Garnica y Alameda Colón.

Durante la noche, Policía Local mantiene cortes de tráfico en calle Linaje con Alameda Colón, Alameda Colón con Alameda Principal, calle Córdoba con M. Heredia, avenida José María Garnica con calle Ayala y glorieta Antonio Molina --que moverá a Echeverría de Huelin cuando baje la intensidad del tráfico--.

Desde el Ayuntamiento en redes sociales han explicado que a lo largo del día, donde también se han producido cortes y afectaciones al tráfico debido a la protesta, han participado unos 90 tractores, a los que se suman los reunidos en otros puntos de la provincia, como las zonas logísticas de Antequera.

Así, en previsión de que sigan este miércoles las protestas, el Consistorio de Málaga ha recomendado el uso del transporte público, evitar circular por el centro y el uso las rondas de circunvalación.

Las protestas de este martes, la mayoría de ellas sin autorización oficial por no cumplir con los requisitos legales establecidos, han tenido mayor incidencia en las provincias de Granada, Málaga y Jaén.

En concreto, en Málaga capital, desde esta madrugada, están bloqueando con los tractores el acceso al puerto, lo que ha provocado, entre otros, que, mayoritariamente, la entrada y salida de mercancías del recinto portuario se haya visto afectada.

También en la mañana de este martes se ha paralizado la operativa de descarga de un buque granelero. Según han señalado fuentes de la Autoridad Portuaria, la línea regular de Málaga-Melilla mantiene sus servicios. Además, debido a estas protestas el tráfico en distintos puntos de la ciudad, parte del eje litoral, también se está viendo afectado.

De igual modo, en la tarde de este martes los tractores llegaron también a la avenida Pintor Sorolla a la altura de la Subdelegación del Gobierno y tuvo que ser cortada la citada avenida en sentido centro a esa altura.

Pese a los bloqueos y cortes de vías, en la provincia no ha habido incidencias reseñables, según han indicado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno.

Los agricultores protestan por las políticas agrarias de la Unión Europea y las medidas de presión del campo francés bloqueando carreteras para impedir el paso de camiones procedentes de España y claman contra el "abandono" y la burocracia en el campo andaluz.

"Estamos en las últimas, no podemos ni aguantamos más", han asegurado los presentes en la protesta en uno de los accesos al puerto de Málaga donde se han podido ver los eslóganes 'Nuestro fin será vuestra hambre', 'Si el campo no produce la ciudad no come', 'No es sequía es mala gestión' o 'En el campo a tres céntimos en el super a tres euros'.

Según los convocantes, los agricultores, entre 150 y 300 tractores, se han situado en varios puntos de la ciudad malagueña, entre ellos, en las inmediaciones del puerto.