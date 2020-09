Mejía (Cs) acusa a Torra de estar "más pendiente" de su inhabilitación que del inicio del curso

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El diputado de Cs David Mejía ha acusado este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de estar "más pendiente" de su posible inhabilitación que del inicio del curso escolar, y le reprocha no haber dado ni seguridad, ni certeza, ni soluciones a las familias y al profesorado de Cataluña.

En una rueda de prensa telemática, Mejía ha considerado que tanto el Gobierno central como el Govern de la Generalitat "han suspendido en la gestión" del inicio del curso escolar y les acusa de no haber cumplido los objetivos.

"Es una realidad muy dura. No se han hecho PCR, no hay garantías para el personal docente, no se han comprado ordenadores tal como debía de hacerse. Hoy ha llegado el día y no se han cumplido los objetivos", ha recalcado.

Preguntado por el escenario político tras una posible inhabilitación de Torra por su causa de desobediencia en el Tribunal Supremo (TS), Mejía ha reivindicado que "Cataluña no puede encadenar presidentes inhabilitados o huidos de la justicia".

"El 'procés' ya se ha cobrado a tres presidentes pero, sobre todo, ha sido una década perdida para siete millones y medio de catalanes. Es hora de pasar página y conseguir un Govern de la Generalitat que dé seguridad y estabilidad", ha dicho.

UNIÓN CONSTITUCIONALISTA

Para Mejía, un Govern que se centre en los problemas del conjunto de los catalanes solo puede conseguirse con la unión de los partidos constitucionalistas en Cataluña, por lo que vuelve a insistir al PP y al PSC en ir unidos en una candidatura "para derrotar al separatismo".

"Vemos cómo ahora mismo los partidos separatistas están más desunidos que nunca y ahora es el momento de acabar con el 'procés' y unirnos las fuerzas de constitucionalismo. Nosotros no desfalleceremos y continuaremos trabajando para conseguir la coalición tanto con el PSC y el PP como por parte de la sociedad civil".