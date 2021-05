¿La mejor imagen del día? María Teresa Campos haciendo flexiones con Pablo Motos

MADRID, 26 (CHANCE)

María Teresa Campos se ha convertido en protagonista en las últimas horas por sus pullas a Edmundo Arrocet en su vista a 'El Hormiguero', donde la veterana comunicadora no dudó en recordar nuevamente su ruptura con el chileno y llamar "cobarde" a su expareja por haber terminado con su relación a través de whatsapp tras cinco años de amor, aunque tras soltar la pulla dirigida al humorista cortó el tema entre risas, confesando que estaba "hasta las narices" de hablar siempre de lo mismo.

De lo más cómoda al lado de Pablo Motos, con quien presumió de química durante toda la noche, Teresa tampoco tuvo problema en lanzar uno de sus legendarios daros a Ana Rosa Quintana, asegurando que "no hay que valorarla más porque ya está muy valorada" y aludiendo, no sin cierto rencor por un comentario que la 'Reina de las mañanas' le hizo en su día sobre su edad, a la presentadora: "No sé la edad que tiene, pero ella me dijo una vez que con la edad que tenía yo entonces y ella ahora, ya no estaría en la televisión... A nosotros nos retira el público. A la gente hoy le has gustado y mañana no".

El vídeo del día Robles recuerda a los militares fallecidos en el Yak-42

Pero dejando de lado los afilados comentarios con los que Teresa demostró que sigue 'comiéndose' la pequeña pantalla con cada una de sus apariciones, si algo nos ha llamado la atención fue el vídeo de la veterana comunicadora, que pronto cumplirá 80 años, haciendo flexiones con Pablo Motos.

Unas imágenes que el presentador de 'El Hormiguero' compartió en sus redes sociales y que nos dejaron completamente boquiabiertos, puesto que ambos, de lo más relajados, estaban haciendo flexiones y ya iban por la friolera de 80... Todo un hito ya no en Teresa, sino también en Pablo, cuya forma física es envidiable. Sin embargo, ¡el vídeo tenía truco! Y es que la cámara no estaba situada ante ellos sino por encima, y ellos no estaban tumbados sino de pie, doblando y estirando sus brazos, apoyados en la pared. Un señuelo que nos creímos completamente, puesto que hasta colocaron cuadros en el suelo - creando la ilusión óptica de que era la pared que estaba tras ellos - alucinando con el poderío físico de la madre de Terelu Campos haciendo flexiones como si de Sylvester Stallone se tratara...

Un vídeo que termina con Teresa y Pablo besándose entre risas y diciéndose mutuamente 'te quiero', haciendo gala una vez más de su buena relación, que quedó patente durante la divertida entrevista de la malagueña en 'El Hormiguero'.