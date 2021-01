En su mejor momento, y haciendo de la naturalidad su bandera, Sara Sálamo celebra su 29 cumpleaños

MADRID, 20 (CHANCE)

Sara Sálamo cumple hoy, 20 de enero, 29 cumpleaños. Una cifra que, pese a no ser redonda, llega en el momento más dulce de su vida. Triunfando como actriz, con un notable éxito en su debut como escritora con la novela "El ocaso del mono que arañaba la pared", enamoradísima de Isco Alarcón y con dos bebés en casa que, a pesar de tenerla literalmente "agotada", se han convertido en la prioridad y la alegría más absoluta para la canaria.

Sara es una de las actrices más populares de nuestro país, y un importante reclamo publicitario pero, además, en los últimos tiempos se ha convertido en una de nuestras celebs más cercanas y naturales, mostrando la cara B de la fama, donde no todo es tan bonito como parece. Así, dejando a un lado su faceta más glamourosa - siempre se convierte en una de las mejor vestidas cuando pisa una alfombra roja - la canaria no duda en compartir su día a día con sus más de 900.000 seguidores en Instagram y recientemente sus publicaciones mostrando la realidad posparto le han granjeado un buen número de ovaciones.

Desde enseñar orgullosa su cuerpo a los pocos días de dar a luz - con sus defectos y sus virtudes, como el resto de mujeres, demostrando que no por ser famosa recuperas la figura milagrosamente a los días de nacer tu bebé - hasta enseñar sus marcadas ojeras por la falta de sueño o desvelar que se ha tenido que poner hojas de repollo en el pecho para intentar frenar una mastitis que parece inevitable a tenor de lo a menudo que come su hijo Piero, son numerosas las veces en las que Sara ha hecho de la naturalidad su bandera, mostrando una realidad que pocas veces se muestra y presumiendo de no ser, ni pretenderlo, perfecta.

Feliz con Isco, con quien comenzó una apasionada relación en otoño de 2017, la actriz está centrada actualmente en el cuidado de sus dos hijos: Theo, que nació en julio de 2019, y el pequeño Piero, que con su llegada el 30 de diciembre de 2020 se convirtió en el mejor regalo para recibir 2021 para el futbolista y la canaria, que siempre confesó que quería ser madre joven.

Precisamente ha sido Isco una de las primeras personas en felicitarla con unas preciosa dedicatoria acompañada por una foto en la que la enamorada pareja se besa divertida: "Feliz cumpleaños mi amor. Que bonito es caminar a tu lado y qué bonito es compartir sábanas y sueños contigo". Unas palabras que Sara ha respondido rápidamente el "haber formado una familia tan increíble a tu lado".