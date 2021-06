Las mejor (y peor) vestidas de la inauguración del Festival de Cine de Málaga

MADRID, 4 (CHANCE)

Este jueves se ha inaugurado por todo lo alto la 24 edición del Festival de Cine de Málaga, que poco a poco se ha consolidado como una de las grandes citas cinematográficas en nuestro país y que hasta el próximo 13 de junio llenará de glamour las calles de la ciudad andaluza.

¡Qué ganas teníamos de una alfombra roja! Y, como no podía ser de otra manera, la Gala Inagural del Festival de Málaga no nos ha defraudado, concentrando a un buen número de celebrities y dejándonos algunos looks para el recuerdo (y otros que sería mejor olvidar).

A continuación, los mejores (y peores) outftis que nos han dejado nuestras actrices en la primera y esperadísima jornada del Festival

Toni Acosta. Ejercía de maestra de ceremonias con Silvia Abril y, como no podía ser de otra manera, se vistió a la altura de la ocasión. Espectacular la canaria con un diseño de Pedro del Hierro especialmente diseñado para ella, rosa pálido, con escote asimétrico, abertura 'cut out' y una sola manga. Nuestra favorita.

Goya Toledo. Nunca defrauda. Convertida en una de las intérpretes más estilosas de nuestro país, enamoró con un minivestido de Isabel Marant en color plateado con volumenes en la falda y un original lazo en la parte superior que se confundía con el escote.

Lucía Jiménez. Una de las pocas que optó por el blanco - junto con María Castro, que rescató su romántico vestido de novia para la ocasión - y que acertó totalmente. Guapísima con un espectacular vestido con grandes mangas abullonadas, pronunciado escote y abertura estratégica para presumir de piernas. Un look digo de las grandes ocasiones.

Silvia Abril. La copresentadora de la gala destacó una vez más por su simpatía y sentido del humor a la hora de posar para los objetivos de las cámaras, con un elegante vestido negro de Isabel Sanchís Costura con escote bardot con pinchos metalizados que dieron un punto rockero a su modelo.

Elena Furiase. La hija de Lolita Flores impactó con un vestido asimétrico de corte futurista con brillos y transparencias. Nos gustó, sobre todo, por su favorecedor peinado, con moño alto y un flequillo postizo que le sentaba de maravilla.

Andrea Duro. Muy discreta 24 horas después de asistir al estreno de su último proyecto en la capital con mini vestido transparente con el que dejó a más de uno boaquiabierto, optó en Málaga por un mono de manga larga con llamativas hombreras y cuello bebé con aplicaciones joya, de Andew GN.

Elena Sánchez. La presentadora de TVE se volvió a convertir en una diosa griega en las grandes citas de nuestro cine y lució un modelo estilo helénico con cinturón trenzado en color tostado. Bien, pero no nos ha parecido su mejor elección.

Michelle Calvó. Quiso causar sensación y sin duda lo consiguió con un mini vestido negro con la espalda compltamente descubierta, de Dsquared2, y el pelo con efecto mojado. Por un momento pensamos que estábamos viendo a Lara Álvarez en 'Supervivientes' pero no, era una alfombra roja. Demasiado.

Melanie Olivares. Muy correcta con un vestido midi en color crudo con corte wrap de Chiara Boni. Demasiado formal para la actriz de 'Aída' a la que nos imaginábamos con algo más rompedor. Nos ha faltado algo.

María Hervás. 'Too much'. Es lo que hemos pensado al ver el modelo de la actriz de 'La cocinera de Castamar'. Mini vestido de tul a capas en color rosa pastel de Victor Von Schwarz que, no entendemos en qué momento, decidió combinar con unas botas altas de plástico con una especie de media roja por debajo. Supenso.