Las mejores fotografías gastronómicas de 2022 se podrán ver en Madrid

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Las mejores fotografías gastronómicas de 2022 del concurso 'Pink Lady Food Photographer of the Year' llegan a Madrid, que acoge por primera vez esta exposición internacional, según ha informado la marca en un comunicado.

En concreto, estas instantáneas se podrán ver en la galería Síntesis Digital Lab (calle Téllez, 19. Madrid), que acogerá desde el 20 de mayo y durante dos semanas, la primera exposición en España de este certamen, que estará abierta al público con las imágenes ganadoras de este año.

A lo largo de estos 11 años, este concurso se ha convertido en uno de los más importantes a nivel internacional dentro de su categoría y destaca por la calidad de los trabajos recibidos: instantáneas que, más allá de su belleza estética, son capaces de contar historias, mostrar la realidad y las costumbres de diferentes culturas e, incluso, servir de denuncia social.

La foto ganadora de esta edición ha sido 'Kebabiyana', del fotógrafo indio Debdatta Chakraborty, que se alzó con el primer premio de la categoría principal con una foto tomada en Khayyam Chowk, un callejón de Srinagar y evoca el trabajo en los puestos de comida que, de noche, se extienden a lo largo de esta calle, dotándola de un sabor muy especial.

Otros ganadores de este año ha sido la obra 'Autumnal Woodland Apple Party', de Amanda Farnese Heath (Reino Unido), en la categoríaPink Lady Apple a Day, que premia imágenes protagonizadas o relacionadas con las manzanas. En este caso, la autora pidió a un grupo de niños que idearan su tea party perfecta y luego la recreó en un bosque escocés.

Por su parte, 'Traditional Skill', de Chen Ying (China), obtuvo el máximo reconocimiento en otra de las categorías principales, 'Champagne Taittinger for Celebration' con una obra tomada en una pequeña granja en China en la que se muesta a una familia reunida para cocinar las tradicionales albóndigas rellenas de arroz, que auguran prosperidad para el Año Nuevo_, mientras que el 'Overall Winner de Errazuriz Wine Photographer of the Year', que premia fotografías relacionadas con la viticultura, el ganador fue John Wyand (Reino Unido) con 'Gathering prunings on Corton Hill', que muestra la poda de invierno en los viñedos de Corton Hill, en la zona de Borgoña.

Además, este año se premia por segunda vez la categoría en homenaje de Claire Aho, una de las fotógrafas más importantes de Finlandia: el 'Premio Claire Aho para Fotógrafas'. La foto ganadora ha sido Marguerite Oelofse, con su retrato 'At the table', tomado en Sudáfrica y planteado como una postal impresionista de Henri Matisse.