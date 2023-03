Los mejores looks de la fiesta post Oscar de Vanity Fair

MADRID, 13 (CHANCE)

La de los Oscars no es solo la gala cinematográfica más importante del mundo, sino una alfombra roja -en este caso champagne- en la que las celebrities más famosas del planeta deslumbran con sus mejores looks. Pero tras la entrega de las estatuillas, llegan las exclusivas fiestas post Oscar, en la que las estrellas se cambian de ropa y en las que aquellas que no han desfilado por el Dolby Theatre de Los Ángeles sorprenden con un derroche de elegancia y glamour.

Y entre las 'partys' de la noche grande del cine hay una que acapara el mayor número de actrices, actores y modelos por metro cuadrado, la de Vanity Fair, que ha tenido lugar en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Beverly Hills y en la que Gigi Hadid, Sophie Turner, Sharon Stone, Naomi Watts, Cate Blanchett, Salma Hayek o Kate Hudson, entre otras, nos han dejado los looks más espectaculares de la noche. Nuestras favoritas, ¡a continuación!

Michelle Yeoh. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz enamoró con un diseño de corte recto y escote palabra de honor, de lentejuelas rosas, negras y plateadas, con una maxi flor brillante bajo el pecho.

Gigi Hadid. Impresionante, la top model enamoró con un vestido rojo de Zac Posen repleto de drapeados con un escote tipo bardot y corte sirena de lo más sexy. Su rubia melena peinada con ondas años 50 nos trasladó directamente a la época dorada del cine.

Salma Hayek. Si en la gala acaparó todas las miradas con un diseño de lentejuelas rojo, en la fiesta de Vanity Fair volvió a presumir de cuerpo enfundándose en un ajustadísimo vestido de lentejuelas plateadas con gran escote en uve con detalles de encaje negro. Pura sensualidad.

Kate Hudson. La actriz eligió un favorecedor vestido fucsia con pronunciado escote, silueta sirena y voluminosas mangas asimétricas con flores en 3D. Impecable.

Sharon Stone. Pura elegancia, la protagonista de 'Instinto Básico' apostó por el amarillo con un espectacular vestido capa con flores bordadas en blanco de Dolce&Gabanna. Sin palabras.

Cate Blanchett. Siempre perfecta, la actriz lució un sobrio diseño bicolor con top suelto estilo helénico con hombros estructurados y manga larga en azul cobalto, rematado en una falda recta negra con una pequeña cola.

Emily Ratajkowski. La modelo dejó poco a la imaginación con un sofisticado diseño transparente de Feben con cordones que recorrían su cuerpo desde los hombros hasta la cintura.

Kaia Gerber. Acompañada por su novio, Austin Butler -que se quedó sin la estatuilla por su interpretación de Elvis Presley en 'Elvis'- deslumbró con un impresionante vestido metalizado, con abertura en la falda, escote cout out y espalda al descubierto de Celine.

Sophie Turner. Derrochando amor con Joe Jonas, la protagonista de 'Juego de tronos' apostó por Louis Vuitton con un acertado vestido negro repleto de purpurina con capa fluida y falda degradé.

Christina Aguilera. La cantante presumió de curvas con un ajustado diseño de terciopelo negro con gran cola y escote cruzado de lentejuelas plateadas.

Naomi Watts. Etérea y radiante, la australiana se coronó como una de las mejor vestidas de la fiesta con un diseño de Givenchy con cuerpo corsé simulando su ropa interior y plumas en el bajo.

Olivia Wilde. De las más sorprendentes de la noche, la actriz nos dejó sin palabras con un diseño asimétrico con una sola manga y caída en color blanco, de Gabriela Hearst, que dejaba a la vista un sujetador de cuero negro de lo más rockero.

Chrissy Teigen. Acompañada por su marido, el cantante John Legend, la top model fue de las más coloridas de la noche con un diseño cruzado multicolor de Zuhair Murad repleto de joyas y plumas.

Rita Ora. La cantante lució un vestido tipo corsé de Weiderhoeft con escote palabra de honor con arandelas y falda de tul a juego.

Kendall Jenner. La súper modelo arrasó con un vestido vintage de Jean Paul Gaultier de 2008 con silueta sirena repleto de detalles dorados y pronunciado escote.

Marion Cotillard. Musa de Chanel, la francesa vistió de la Maison con un enigmático a la par que sobrio mono con capa de encaje en color negro.

Sofia Vergara. Pura sensualidad, la actriz asistió a la fiesta con su marido, Joe Manganello, y un ajustadísimo diseño palabra de honor con bordados de lentejuelas que recreaban motivos vegetales.

Hailey Bieber. La mujer de Justin Bieber lució un vestido asimétrico de Saint Laurent con guante incorpotado en una de las mangas y hombro con pronunciado volumen.

Hunter Schafer. La actriz de Euphoria fue de las más atrevidas de la noche con un look de Ann Demeulemeester con un escuetísimo top blanco en forma de pluma y falda satinada en blanco.