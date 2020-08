Melani Olivares, sobre su participación en MasterChef: "El resultado va a ser espectacular"

MADRID, 30 (CHANCE)

Melani Olivares es una de las actrices de nuestro país con las que nos pasaríamos horas y horas hablando porque sus vivencias y experiencias en la vida dan para sentarte con ella y no levantarte por lo menos en un día entero. Sus papeles como actriz y las veces que se ha sentado en los platós de televisión para hablar de su vida, nos han dejado siempre con ganas de más.

La intérprete estalla a carcajada limpia cuando se le pregunta por su paso por MasterChef Celebrity que podremos ver en breve: "El resultado va a ser espectacular, lo tenéis que ver mejor". Un concurso al que también se ha animado a ir su hija, quien no ha sido elegida entre las seleccionadas: "No la han cogido, cosa que agradecemos un montón también".

Como muchos de sus compañeros de profesión, Melani se ha convertido en abanderara de la cultura segura en tiempos de coronavirus: "Es un honor poder volver con un festival para que vean que el bicho no está agazapado y que somos gente segura porque eso es lo importante".

Y es que si le preguntamos por cómo ha pasado ella el confinamiento, Melani nos confiesa que: "Haciendo pasteles que he cogido seis kilos. Ya me he quitado tres, estoy en ellos. Haciendo cosas con la peque, ayudándola con los deberes, que ha sido un poco duro como todos sabréis... Haciendo mis directos con los fans. Los artistas hemos intentado matar el gusanillo con nuestros seguidores".