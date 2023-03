Melania Puntas niega, tajantemente, ser la tercera en discordia en la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de días de rumores, Amor Romeira confirmaba en 'Fiesta' que Yulen Pereira había dejado a Anabel Pantoja nada más regresar de su gira por América con su tía Isabel Pantoja. Una ruptura en la que, según la colaboradora, habría habido una infidelidad por parte del esgrimista. ¿La señalada como la tercerda en discordia? La modelo y ganadora de 'Miss Elite Spain 2023' Melania Puntas.

Una información que este miércoles ha completado la revista Lecturas, desvelando que supuestamente fue hace dos meses cuando Yulen tomó la decisión de romper con la influencer, aunque habría esperado hasta ahora para decírselo por si peligraba la participación de su madre, Arelys Ramos, en 'Supervivientes'. Entre sus motivos para acabar su noviazgo con Anabel estaría la aparición en escena de Melania, a la que habría conocido en una velada con amigos y con la que habría sido infiel a la sevillana.

Especulaciones a las que la modelo cordobesa ha puesto fin de un plumazo rompiendo su silencio para aclarar, a través de un contundente comunicado publicado en sus redes sociales, que no ha tenido nada que ver en la ruptura: "Quiero dejar bien claro que yo no voy a hablar a través de ningún medio que no sea este, y esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar respecto al tema que me habéis adjudicado" ha comenzado, desmintiendo así que haya hablado con algún periodista o que tenga pensado hacerlo, como muchos pensaban cuando su nombre salió a la luz.

"Yo NUNCA he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira" ha asegurado, desmintiendo así su presunto affaire con el esgrimista, al que sin embargo no niega que conozca.

"Aclarado esto, pido respeto para mi entorno, para mí y que por favor se me desvincule de este tema" ha concluido, dejando claro que no quiere saber nada de un asunto del que, por lo que parece, todavía nos quedan varios capítulos por ver.