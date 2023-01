Meliá y Falcon's Beyond inauguran Falcon's Resort by Meliá en Punta Cana

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Meliá Hotels International y su socio Falcon's Beyond, empresa de desarrollo de entretenimiento, han anunciado la apertura de Falcon's Resort by Meliá: All Suites Punta Cana, el primer complejo turístico de la compañía bajo el concepto de 'resortainment', según han informado en un comunicado.

Meliá llevará así el 'resortainment' al Caribe, combinando las comodidades de un complejo hotelero de lujo con experiencias de entretenimiento, entre las que destaca el nuevo parque temático Katmandú Park. Así, los clientes del nuevo complejo de Meliá tendrán acceso exclusivo a una selección de atracciones antes de que el nuevo parque abra sus puertas al público.

Falcon's Resort by Meliá es un complejo de cinco estrellas ubicado en la playa de Bávaro de la República Dominicana y se compone de los dos establecimientos que la marca tiene en esta región: Paradisus Grand Cana y Garden Suites by Meliá.

Paradisus Grand Cana incluye 432 suites de lujo, tres piscinas, nueve restaurantes especializados, spa y gimnasio, mientras la segunda fase del proyecto, el Garden Suites by Meliá, incluirá 190 habitaciones que estarán terminadas a finales de 2023.

"El desarrollo de Falcon's Resort by Meliá añadirá un nuevo nivel de diversión informal, sofisticada y llena de sorpresas a la experiencia vacacional tradicional", ha destacado el director de operaciones de Meliá, André Gerondeau.

UN COMPLEJO HOTELERO DE LUJO

Las suites del nuevo complejo de Meliá en Punta Cana alcanzarán los 277 metros cuadrados y contarán con una zona de comedor y barra de bar, así como una sala de estar equipada con una 'smart TV' y amplias terrazas con vistas al jardín.

Además, se ofrecerá a los clientes la posibilidad de contratar la experiencia 'Beyond Suite' con la que obtendrán prioridad en la reserva de actividades y restaurantes, podrán disfrutar de una cena junto a la piscina del complejo y recibirán una entrada de varios días a Katmandú Park.

EL PRIMER PARQUE TEMÁTICO DEL CARIBE

Falcon's Resort by Meliá formará parte del nuevo destino de entretenimiento 'Falcon's Beyond Destinations', un complejo valorado en 350 millones de dólares que contará, además de con el complejo hotelero, con un nuevo parque temático y con un centro comercial, gastronómico y de entretenimiento (Falcon's Central).

El parque de atracciones Katmandú Park Punta Cana "transportará a los visitantes a través de experiencias narrativas inmersivas", empleando para ello la tecnología más puntera. Entre sus atracciones más destacadas habrá un circuito de cuerdas al aire libre, un carrusel temático y más de 36 hoyos de minigolf.

Meliá y Falcon's han mostrado su intención de desarrollar otros complejos de 'resortainment' en los próximos años, apuntando a Tenerife (Islas Canarias) y México como sus próximos destinos.

Las habitaciones del nuevo Falcon's Resort by Meliá en Punta Cana abrirán sus puertas con un precio inicial por noche que oscilará entre los 420 y los 700 dólares (386 y 644 euros).