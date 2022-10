Meliá firma dos nuevos hoteles en México que suman 330 habitaciones

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Meliá Hotels International ha firmado dos nuevos hoteles en México, ambos de nueva construcción, que suman un total de 330 habitaciones, según ha señalado la compañía en un comunicado.

El segundo hotel ME by Meliá en México, se ubicará en Guadalajara y será el primer hotel urbano de la marca en el país. ME Guadalajara contará con 150 habitaciones y suites.

Por otro lado, la marca de lujo Gran Meliá se establecerá en Rivera Nayarit. El hotel contará con 180 habitaciones y suites.

Con estas dos nuevas firmas, Meliá Hotels International aumentará su presencia en México donde cuenta con siete hoteles ya operativos y otros tres en proceso de apertura.