Meliá y Rafa Nadal abrirán un hotel Zel en plena Gran Vía madrileña

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La alianza hotelera entre el tenista Rafael Nadal y la hotelera Meliá Hotels International sigue viento en popa. La marca hotelera Zel sumará este año cuatro nuevas propiedades (dos en España y dos en el Caribe) confirmando el ambicioso objetivo de abrir entorno a 20 establecimientos en los próximos años.

Las previsiones de la hotelera dirigida por Gabriel Escarrer son abrir un nuevo hotel en plena Gran Vía madrileña de la mano de Rafa Nadal. Competirá así con el hotel Pestana CR7 Gran Vía, del también deportista Cristiano Ronaldo.

Zel, la marca que lanzó el pasado año la hotelera balear Meliá junto con el tenista manacorí, prepara así el desembarco en las principales capitales turísticas del mundo, especialmente donde el tenista ha tenido un gran éxito.

Según informó el CEO y presidente de Meliá, Gabriel Escarrer, a Europa Press de las cuatro aperturas previstas para este año, dos tendrán lugar en España: uno en Tossa de Mar (Gerona) y otro en el entorno de la Gran Vía Madrileña. A estos se sumarán otros dos hoteles más en el Caribe (Zel Sayulita y el Zel Punta Cana)

El primero de los hoteles surgidos de esta alianza entre Nadal y Escarrer en abrir sus puertas fue el Innside Cala Blanca, en Palmanova (Mallorca), inaugurado el pasado mes de julio con 165 habitaciones.

HOTELES EN EL CARIBE.

La nueva marca de hoteles vacacionales y de ocio urbano "con esencia mediterránea" que comenzó a operar en verano de 2023 nació con el objetivo de alcanzar más de 20 establecimientos en los próximos cinco años en los principales destinos del mundo de Europa, Oriente Medio, Asia y América.

La joint venture entre Meliá y Rafael Nadal al 50% tiene como meta ir creciendo con nuevos proyectos y sumando a socios estratégicos en el camino. La mayoría de los hoteles de la marca serán hoteles existentes que serán transformados (un 80%) y el 20% restante serán establecimientos de nueva construcción.

Según anunciaron en su presentación, un 80% del portfolio de esta nueva marca tiene previsto concentrarse en un turismo vacacional y el 20% restante se asentará en ciudades con un fuerte componente turístico Madrid, París, Londres o Nueva York.

La 'joint venture' de origen mallorquín aspira a un crecimiento internacional muy potente que capitalice su carácter mediterráneo como principal seña de identidad.

El primer hotel que abra la enseña en México será el Zel Sayulita, un nuevo establecimiento situado en el estado de Nayarit, que marcará un hito importante en la estrategia de crecimiento de la marca a nivel mundial.

Paralelamente al Zel Sayulita, Meliá Hotels International también ha anunciado la incorporación de un nuevo hotel ME by Meliá en la misma localidad mexicana, que se convertirá en el tercero de esta marca de lujo lifestyle en México, tras ME Cabo y el futuro ME Guadalajara.