Meliá sigue expandiendo su hotelería de lujo en Milán con un nuevo The Meliá Collection en 2024

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Meliá Hotels International se ha lanzado a la conquista del mercado de lujo de Milán con la presencia de todas sus marcas. Junto al ME Milán y al Palazzo Cordusio, la hotelera mallorquina ha anunciado que instalará en 2024 su lujosa marca The Meliá Collection junto al Duomo de Milán.

Tras la estela de éxito del ME by Meliá y a punto de ver la luz uno de los hoteles más esperados de esta temporada, como es el Palazzo Cordusio, de Gran Meliá, la compañía hotelera española ha anuncia ahora un nuevo proyecto de su joven marca The Meliá Collection, que se convertirá en el quinto hotel del grupo en esta ciudad.

Situado a 400 metros de la plaza del Duomo, símbolo indiscutible de Milán, y concretamente en la Via Cardinal Federico, el hotel ocupará un antiguo edificio del centro de Milán que será íntegramente reformado para que forme parte de la selectiva marca The Meliá Collection.

Sus 31 apartamentos cuentan con tres espacios diferenciados que los huéspedes pueden disfrutar además de el gimnasio, el bar y restaurante a la carta, así como la terraza interior para disfrutar al aire libre.

La incorporación de este hotel refuerza la presencia de Meliá Hotels International en una de las ciudades más importantes de Europa y manifiesta su compromiso de crecimiento en Italia.

El grupo cuenta con tres hoteles más en Milán: el recién renovado Meliá Milano, el INNSiDE Milano Torre Galfa y el icono de lujo lifestyle ME Milano.

A ellos, se sumará este otoño el Palazzo Cordusio, miembro de la exclusiva familia Gran Meliá, que estará ubicado en uno de los edificios renacentistas más conocidos de la ciudad, en la plaza Cordusio.

El hotel pretende seguir la estela de éxito del Gran Meliá Villa Agrippina en Roma que, con su inauguración hace 10 años, inició el camino de la expansión en el segmento de lujo de la compañía en Italia.

Por otro lado, The Meliá Collection se estrenó hace solo un año en Italia con el Tenuta di Artimino, una antigua finca de los Medici que ofrece una experiencia única en la campiña toscana.

Actualmente, la marca aglutina algunos de los hoteles más singulares del portfolio de la compañía, como el Meliá Serengeti Lodge (Tanzania), la Hacienda del Conde (Tenerife), el Hotel Villa Marquis (París, Francia) o el Meliá Desert Palm (Dubai, Emiratos Árabes), entre otros.