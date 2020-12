Melilla amplía el horario comercial hasta las 21,30 horas y permite eventos dos meses después

MELILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Melilla ha acordado ampliar desde este jueves 10 de diciembre el horario comercial desde las 20,00 a las 21,30 horas, y, dos meses después, autorizar la reapertura de espacios culturales, cines y teatros, reabrir salas de juego y la ampliación de aforos en varios espacios, como oficios religiosos, enterramientos, bodas y bautizos.

Según la orden dada a conocer por la Consejería de Salud Pública, se ha tomado esta decisión después de que la incidencia acumulada de casos diagnosticados de Covid-19 en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes haya disminuido un 24,6% y el porcentaje de camas ocupadas por Covid pase de un 13,41% al 8,94%, el porcentaje de camas ocupadas UCI-Covid pase de un 50% a un 21,43% y el porcentaje de positividad de pruebas de un 13,93% a un 11,22%, aunque ha advertido que "aún nos encontramos en un nivel de alerta 3-4", por lo que pide que se extremen las precauciones.

El área que dirige Mohamed Mohand (PSOE) ha establecido que a partir de este jueves y hasta el próximo 10 de enero de 2021 el horario de cierre de atención al público de los establecimientos comerciales pase de las 20,00 horas a las 21,30, con la excepción de los que desarrollan funciones de guardia, en particular, farmacias y estaciones de servicios.

Asimismo, ha detallado que los centros deportivos y gimnasios los aforos podrán alcanzar hasta el 50 por ciento de su autorización, siempre que se garantice la distancia de seguridad, en otro caso el aforo alcanzará sólo el porcentaje que corresponda al mantenimiento de aquella. De igual modo, desde este 10 diciembre se permite la reapertura de las salas de juegos y apuestas, aunque los aforos no podrán el 50 por ciento de su autorización, siempre que se garantice la distancia de seguridad metro y medio entre sus clientes.

VUELVEN LA CULTURA Y LOS JUEGOS DE APUESTAS

Igualmente, dos meses después Melilla ha autorizado la apertura de las salas de exposiciones, museos, cines y teatros, con aforos que podrán alcanzar hasta el 50 por ciento de su autorización.

Además, ha acordado permitir la realización de eventos de ocio y culturales que se desarrollen al aire libre, canalizadas por las Direcciones Generales de Deporte, Cultura y Festejos, y Relaciones Interculturales, si bien en estos casos, además contar con la autorización administrativa oportuna según el ámbito de la actividad, no podrán exceder de un número de 50 personas. En el supuesto de que estos sean promocionados o realizados por entidades privadas, el número de asistentes no podrá superar las 25 personas.

En cuanto a actos de culto y oficios religiosos, los aforos pasan desde este jueves del 33 al 50 por ciento de su autorización. Las celebraciones relativas a bodas, bautizos, comuniones o eventos similares deberán realizarse al aire libre y no podrán superar un aforo de 25 personas.

No obstante, en velatorios y entierros la comitiva al aire libre no podrá exceder 50 personas, en el interior de las instalaciones dedicadas al velatorio y honras fúnebres la presencia de personas se reducirá al 50% del aforo de la instalación y en todo caso no podrá superarse el número de personas no superará las 25,

MALESTAR EN LA HOSTELERÍA

La Asociación de Hostelería de Melilla ha anunciado este miércoles movilizaciones e incluso acciones legales después de conocer que la Ciudad Autónoma ha rechazado su petición de abrir bares, restaurantes y locales hasta las doce de la noche, y mantener como horario límite las 21,30 horas hasta el 10 de enero y un máximo de 15 mesas entre interior y terrazas, sin superar nunca las diez mesas en uno de estos espacios.

A través de un comunicado de prensa, la entidad que preside Chakib Mohamed ha denunciado "el menosprecio y la falta de empatía del consejero de Economía y Políticas Sociales (Mohamed Mohand) y del presidente de nuestra ciudad (Eduardo de Castro) hacia el sector que más empleo genera directa e indirectamente en nuestra dudad con capital privado".

Tras no ser aceptada su petición de abrir hasta las 00.00 horas, la asociación ha indicado que "no pedimos imposibles, sólo queremos trabajar, que se amplíen nuestros horarios y nuestros aforos, siempre con las medidas sanitarias. Queremos -han proseguido- el mismo trato que ha recibido el sector comercio, pero con esta nueva Orden nos sentimos agraviados".

Por último, han recalcado que "el desprecio manifiesto hacia la buena disposición de los empresarios del sector tendrá consecuencias. De entrada, movilizaremos a nuestros trabajadores y compañeros empresarios. Y si los abogados lo consideran procedente, iniciaremos las acciones legales que pudieran correspondernos". "Es un atropello y una falta de rigor el trato que estamos padeciendo. Somos las víctimas de una gestión nefasta", han concluido los empresarios hosteleros.