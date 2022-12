Melissa Jiménez habla de Marc Bartra y Jessica Goicoechea

MADRID, 1 (CHANCE)

El pasado fin de semana, lo que era un secreto a voces, se convertía en una realidad difícil de ocultar. Marc Bartra subía a su perfil de Instagram un vídeo de lo más sentimental mostrando fotografías de él con Jessica Goicoechea, besándose, compartiendo momentos juntos... la confirmación de que entre ellos dos hay algo más que una amistad.

Hemos podido hablar con Melissa Jiménez, expareja del futbolista, y le hemos preguntado qué le parece estas imágenes con la influencer: "Marc sabe que yo le deseo lo mejor a él esté con quién esté". La periodista nos ha asegurado que se alegra por el padre de sus hijos: "Eso siempre" y nos desvía los tiros cuando le preguntamos sí ella también ha encontrado el amor: "Estoy enamorada de mis hijos que les adoro a ellos".

Melissa también ha querido hablar de su encuentro con Marc en la Fórmula 1, desmintiendo que existiese tensión con el futbolista, tal y como se comentó: "Sí, bueno, Joaquín ya sabes... Bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Era más una broma por parte de Joaquín que en realidad la pregunta que yo le hice a Marc cuando habíamos estado hablando dos minutos antes".

La periodista nos ha querido desvelar cómo pasará las Navidades: "Ahora termino la temporada de Fórmula 1, sí que voy haciendo algunas cosas que hasta marzo paro y lo que más me apetece es aprovechar el tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi hermana y con mis amigos que durante el año no tengo tiempo de verles".

Melissa acudía este jueves a un evento de Clarel Sense y nos desvelaba sus secretos de belleza: "Pues este año con tanto lío de Fórmula 1 sinceramente me he cuidado poquísimo, al menos hago lo que puedo, pero siempre me ha gustado sacar esos 20 minutitos para mí por la mañana y por la noche para al menos desmaquillarme bien, limpiarme la cara, aplicarme mis cremas, pero es lo único que hago. Tampoco soy una obsesiva".