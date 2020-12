Las Mellis cargan, duramente, contra Isabel y Anabel Pantoja

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las Mellis han vuelto al ruedo mediático para "echar más leña" al fuego - que ya de por sí arde en Cantora - y criticar abiertamente a Isabel Pantoja y a su sobrina Anabel, a la que acusan de ser la persona que maneja en la sombra a la tonadillera. Eso sí, muy cautas y por temor a una posible demanda, Bibi y Raquel prefieren no hablar de Agustín Pantoja, hermano y mano derecha de la coplera.

- CHANCE: Habéis comentado que Anabel Pantoja estaría detrás de todas las artimañas de Isabel Pantoja

- MELLIS: Anabel está detrás de todo esto, aunque ella diga que es mentira. Ella puede decir lo que quiera. Se puede desvincular de todo, pero es imposible. Que deje de mentir, que ya está bien tanta mentira.

- CH: ¿Por qué queréis sacarla a la palestra?

- MELLIS: No queremos sacarla a la palestra. Es que lo dijimos desde un principio, que no es nuevo. Es que no tiene por qué mentir, las cosas a la larga salen, sino fíjate la situación de la tía... de hecho, no hemos sido las únicas que lo hemos dicho.

- CH: ¿Vosotras creeis que Isabel hará esa llamada que Kiko tanto le reclama?

- MELLIS: Yo no creo. Tiene mucho orgullo y le puede mucho más el orgullo.

- CH: ¿Y Kiko sabe todo esto de su prima?

- MELLIS: Pues si no lo sabe ya se estará enterando... pero que no es la primera vez que se dice. No creo que Kiko sea tonto

- CH: ¿Creeis que Anabel tiene una doble cara?

- MELLIS: no, creéis no, es que lo afirmo

- CH: porque le hizo a Poveda, pidió dinero

- MELLIS: Sí, por muchas cosas, por muchas cosas. Ella lo mueve todo. No es que sea la dueña, pero lo mueve todo. Lo dijismos desde un principio, no quisisteis creernos o no lo creíais, pero ahí lo tenéis y se está descubriendo cómo es

- CH: Y a Isabel Pantoja le gusta mucho el dinero, ¿no?

- MELLIS: Bueno, pero que atodo el mundo nos gusta el dinero, que a mí también. A mí también me gusta el dinero, yo no soy capaz de hacer eso, pero bueno, de llegar hasta ese punto, porque yo creo que se está pasando, pero ya...

- CH: ¿Pero tanto como para hacérselo a su hijo?

- MELLIS: No, eso ya es una pasada

- CH: ¿Vosotras habéis visto las cosas de Paco?

- MELLIS: Nosotras lo vimos en su momento porque nos lo enseñó ella

- CH: ¿Y creeis que en algún momento cederá y le devolverá a los hermanos?

- MELLIS: No, no va a ceder, está en sus trece. Es que lo digo desde ya, no es que no creamos, es que no va a ceder.

- CH: ¿Y Kiko podría declarar en contra de su madre?

- MELLIS: pues sí. Como está la cosa... declarará seguro. Esto es una guerra que está empezando. Pero aparte de lo que tengamos con ellos, que se solucione porque es una cosa de madre e hijo y es muy doloroso.

- CH: ¿Cómo definiríais a Isabel Pantoja?

- MELLIS: Egocéntrica, egoísta y además una persona que vive por y para ella y no cuenta que tiene un hijo es feo. No cuenta que tiene un hijo en el sentido en que antepone al dinero antes que a su hijo y eso es muy fuerte"

- CH: ¿Y al tito Agustín?

- MELLIS: bueno, de esa persona mejor no hablar

- CH: ¿Por qué os da tanto miedo a todo el mundo?

- MELLIS: no, no es miedo, es que no tengo nada que decir...

- CH: si tientan a Agustín para Supervivientes

- MELLIS: Hombre, él siempre ha querido ir. Él siempre ha dicho que si le daban lo que pedía que por supuesto que iba. Quien sabe, esta familia es una caja de sorpresas