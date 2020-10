Melodie y Beltrán, Cristian y Andrea, el cara a cara más esperado de La isla de las tentaciones

MADRID, 21 (CHANCE)

Melodie llegó a La isla de las tentaciones con ganas de que us relación saliese reforzara y volver a confiar en Cristian. A la primera semana oyó unas declaraciones de su pareja que la dejaron en shock y se hizo replantear su vida por completo. El concursante confesó entre risas que había ido al concurso para zanjar su relación con su pareja, lo que no se imaginaba es que al escuchar estas palabras de su boca, la que había sido su novia durante 9 años dio por terminada la relación y abrió su corazón en el concurso.

Cristian era el primero en hablar y aseguraba que: "Yo me di cuenta ahí dentro que le amaba más de lo que creía. He intentado hablar con ella y siempre me ha mentido, me decía que no le gustaba el chico con el que se fue. Yo quería saber si le gustaba el chico porque entonces tendría que hacer mi vida. Ella me decía que estaba agobiada. A los tres días me envió un mensaje y me dijo 'te quiero'. Después por la noche la llamé y me empezaba a decir que la dejara tranquila, yo no entendía nada. Luego entendí que se liaba con Beltrán por las noches".

Ahora, Cristian asegura estar en el mejor momento de su vida: "No sigo enamorado de Melodie, ha hecho las cosas tan mal que me he llegado a encontrar a Melodie y Beltrán en mi casa, ese es el respeto que ha tenido ella. Cuando me los encontré me volví loco".

Cuando ha entrado Melodie y se ha sentado con Sandra Barneda, ha desmentido todo lo que ha dicho su expareja y ha explicado que: "Yo tenía una dependencia muy fuerte de Cristian, de hecho todavía tengo un poco de dependencia emocional. Antes de entrar en la isla estábamos muy mal. Yo fui a confiar en Cristian y él no hizo anda, debería de estar todo bien, pero me di cuenta de otras cosas. Vivimos en el mismo barrio y nos vemos muy frecuentemente y si hablamos es para que me reproche algo".

Beltrán ha entrado en escena y ha explicado en qué punto se encuentra su relación con Melodie y ¡atención! porque no todo es cómo pensábamos: "Es como si fuese una pareja, pero estamos en un punto en el que no se puede decir que somos novios porque ella necesita estar sola".